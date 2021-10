Nő az elégedetlenség Joe Bidennel, meghúzták a vészcsengőt

Növekszik az elégedetlenség Joe Biden amerikai elnökkel – írja a Politico.

A lassan kilenc hónapja regnáló amerikai elnök tevékenységét egy pennsylvaniai demokrata fókuszcsoport belső értékelése úgy összegezte, hogy egyre többen érzik úgy, hogy az életszínvonaluk nem emelkedett, az ígéreteket pedig nem tartotta be.

Bár ezzel a demokraták is meghúzták a vészcsengőt., az elnök és csapata állítása szerint viszont intézkedéseiknek köszönhetően kezdenek visszaszorulni a járványhelyzet kedvezőtlen hatásai. Az általuk hivatkozott közvélemény-kutatás szerint a lakosság támogatja a törvénykezési programot, kiemelve itt a szociális- és klímavédelmi intézkedéseiket. Ennek ellenére június vége óta Joe Biden elfogadottságának mértéke látható mértékben csökkenni látszik a demokrata szavazók körében, még inkább a republikánusoknál, de legfőképpen az ingadozó szavazók között.

A Politico a lehetséges tényezők között külpolitikai elemeket is megemlít, például, hogy komoly bírálatok érték a kaotikus afganisztáni kivonulás miatt, de kritizálták azt is, ahogyan reagált a haiti bevándorlókkal való embertelen bánásmódra az amerikai-mexikói határon. A legjelentősebb probléma azonban továbbra is a járványhelyzet nyomán mutatkozik.

Meglepő fejlemény, hogy a demokraták körében tapasztalt problémák nagy mértékben egyeznek a republikánus szimpatizánsok esetében tapasztaltakkal, s viszonylag kevés demokrata szavazó okolja a republikánusokat azzal, hogy akadályozzák Joe Biden munkáját. Igaz, az oltási programot ennek ellenére speciel erőteljesen akadályozzák egyes republikánus politikusok, többek között Donald Trump volt amerikai elnök is, oltásellenes konspirációs teóriákat terjesztve és elutasítva az oltási és maszkviselési előírásokat.

Mindazonáltal közegészségügyi szakértők sem maradéktalanul elégedettek a Biden-adminisztráció intézkedéseivel, ők egyebek között a kommunikáció zavarosságát és a fejleményekre való lassú reakciót kritizálták. Az oltottsági arány ugyan emelkedőben van, de több tízmillióan még mindig nem kaptak vakcinát.

A jelentések arra a következtetésre jutnak, hogy Joe Bidennek és kormányának megítélése hosszú távon a járványhelyzet kezelésétől és a válságból való kilábalás hatékonyságától fog függni.