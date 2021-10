Az oltatlanoknak és az oltottaknak is javasolja közleményében az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Centers for Disease Control and Prevention, röviden CDC), hogy viseljenek maszkot beltérben. Kiemelik, hogy a szeles napokon kültéren is érdemes eltakarni vele a szájat és az orrot. A maszkviselés mellett javasolják még, hogy kültéren is másoktól elfordulva, a könyökhajlatba köhögjenek az emberek.

Ennek oka, hogy a levegőmozgás növelheti a delta-variánssal történő megfertőződés kockázatát. A kiköhögött fertőzőképes részecskék a szél hátán jóval messzebbre juthatnak, mint csendes időben. A köhögésre sokszor gondolnak úgy, mint egyirányú, egyszerű légáramlatra, a valóság ennél azonban összetettebb. Amikor az ember köhög, a száján keresztül apró légörvények jönnek létre, így a testet elhagyó részecskék sem egy irányba, egyenesen távoznak.

A Mumbaiban található Indiai Technológiai Intézet munkatársai a köhögést modellezve arra jöttek rá, hogy a köhögés irányával megegyező irányban fújó 8 kilométer/órás sebességű szél is húsz százalékkal messzebbre viszi a fertőző részecskéket. Ebből következik, hogy egy 15-17 kilométer/órás őszi szél növelheti a fertőzés terjedésének kockázatát és sebességét is.

A felállított modellt részletesen bemutatják a Physics of Fluids folyóiratban október 12-én megjelent tanulmányban.