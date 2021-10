Íjból kilőtt nyílvesszőkkel gyilkolt meg több embert egy férfi Norvégiában

Íjjal elkövetett támadás történt szerda este a dél-norvégiai Kongsberg belvárosában. Többen meghaltak és megsebesültek – közölte a norvég rendőrség nyomán az NRK közszolgálati csatorna. E szerint a támadó férfi az egyik helyi Coop szupermarketben kezdte el válogatás nélkül nyílvesszőkkel lőni a bent lévőket, aztán ment tovább, elég nagy területet járva be a belvárosban Az első segélyhívás 18:13-kor futott be a rendőrséghez.

A férfit elfogták, a rendelkezésre álló információk szerint egyedül cselekedett, senki más után nem kutatnak

– ismertette Øyvind Aas rendőrfőnök a történteket, de nem említette az áldozatok pontos számát.

Az nem világos, hogy terrortámadásról van-e szó, de a lehetőséget vizsgálják. Ezen túl a rendőrség egyelőre nem közölt semmilyen információt az elkövető személyéről, sem lehetséges indítékáról, csak azt tudni, hogy a közeli Drammenbe vitték a letartóztatása után.

Kongsberg mintegy 80 kilométerre délre fekszik a fővárostól, Oslótól. Nagy részét most lezárták, biztosítására fegyveres rendőrök mellett kommandós egységeket is kivezényelték. Több mint tíz mentőautót is lehetett látni a helyszínen, a levegőben rendőrségi helikopterek rótta a köröket.

A Coop nevében Harald Kristiansen szóvivő úgy nyilatkozott, a cég munkatársai közül senki nem sérült meg a támadásban.

Norvégia eddig leghírhedtebb tömeggyilkosságát Anders Behring Breivik követte el, aki 2011. július 22-én nyolc emberrel végzett Oslóban, ahol autóba rejtett pokolgépet robbantott a kormányzati negyedben, majd rendőri egyenruhában Utøya szigetére ment, ahol automata fegyverével 69 fiatalt gyilkolt meg egy ifjúsági tábor résztvevői közül. A tömeggyilkost a Norvégiában maximálisan kiszabható 21 év börtönbüntetésre ítélték, a büntetés mértékét azonban később meghosszabbíthatják, amennyiben ennek letelte után is veszélyesnek ítélik a társadalomra.

(Borítókép: Íjjal elkövetett támadás történt szerda este a dél-norvégiai Kongsberg belvárosában 2021. október 13-án. Fotó: Hakon Mosvold / NTB / Reuters)