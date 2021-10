Újra megvizsgáltatja a koronavírus eredetét a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy új testületet hoz létre annak érdekében, hogy jobban felkészülhessenek a jövőbeli világjárványokra. A szerv feladatai közt lesz a koronavírus-járvány eredetére vonatkozó, világszerte készült kutatások eredményeinek összegzése is.

A WHO új szervezete az Új Kórokozók Eredetével Foglalkozó Tudományos Tanácsadó Csoport (Scientific Advisory Group for the Origins on Novel Pathogens – SAGO) nevet fogja viselni. A testület feladata elsősorban az lesz, hogy stratégiát dolgozzon ki arra vonatkozóan, hogy a jövőbeli világjárványokat miként lehet kezelni, és ehhez a koronavírus eredtét is ismét meg fogják vizsgálni.

A 26 fős testületben számos ország kutatói kaphatnak majd helyet, úgy tudni, hogy Kínából érkezett szakértő is lesz köztük. A testületbe a WHO közleménye szerint már több mint 700-an jelentkeztek különböző egészségügyi szakterületekről, közülük választják majd ki a végleges tagságot.

Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi szakértője az új szakmai panelről azt mondta, hogy annak létrehozása „egy valós esélyt jelent ahhoz, hogy végre megszabaduljunk a politikától és attól a felhajtástól, amely a koronavírus eredetét övezi, és végre megtudjuk mindazt, amire eddig nem sikerült rájönni”.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója ugyancsak leszögezte, hogy a SAGO fontos feladatot fog kapni.

Az új vírusok felbukkanása világjárványok kitörésének lehetőségét hordozza magában [...]. A koronavírus volt a legutóbbi ilyen vírus, de biztos, hogy nem ez lesz az utolsó.

– fogalmazott Gebrejeszusz, hozzátéve: ha megértik, hogy honnan származnak az új kórokozók, akkor hatékonyabb választ tudnak adni a jövőbeli járványokra.

Korábban felmerült, hogy a WHO szakértői visszatérnének Kínába egy újabb vizsgálatra, a pekingi kormányzat azonban júliusban elzárkózott ettől. A kínai kormányzat az új csoport létrehozását egyelőre nem kommentálta, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz viszont most azt mondta, hogy továbbra is szeretnének betekintést nyerni a kínai laborokba.

A WHO várhatóan a következő két hétben véglegesíti a testület tagságát és előkészíti az testület első ülését, amelyre nem sokkal később sor kerülhet.

