Olyan meleg van, hogy egész évben hajóznának az Északi-sarkvidéken

Gyorsabban melegszik az Északi-sarkvidék, mint a világ többi része, ezért Oroszország már 2022-23-ban megkezdené az egész évben történő hajózást a térségben – közölte Jurij Trutnyev orosz miniszterelnök-helyettes.

Ez azért is fontos Oroszország számára, mert az ország északi pereme mentén húzódó útvonalon szénhidrogéneket és egyéb nyersanyagokat szállítanak az év kilenc hónapjában, a téli fagyok miatt azonban már csak a nukleáris jégtörőknek van esélyük megmoccani a jégtáblák ölelelésében. Azaz volt, mert úgy tűnik, a telek is kezdenek viszonylag enyhévé válni, így az északi térség is fő hajózási útvonallá válhat.

Oroszország legalábbis mindenképpen ezt szeretné, nem véletlenül fektet a térségbe jelentős összegeket az infrastruktúra-fejlesztésbe, valamint hoz létre katonai támaszpontokat. Az sem mellékes, hogy az északi tengerek energiahordozókban, például földgázban bővelkednek.

Az orosz illetékesek évi 80 millió tonnára szeretnék emelni az útvonalon szállított rakomány mennyiségét a tavalyi 33 millióról.

Az útvonal állandó járhatóságot jégtörőkkel biztosítanák.

(Reuters)