Egyszerre hozhat megoldást a környezetbarát közlekedésre és a rákmegelőzésre a Google

Izraelben a mesterséges intelligenciát tesztelik a forgalomirányítás hatékonyságának fokozására, amivel egyfelől csökkenthető a menetidő, másrészt mérsékelhető az üzemanyag-fogyasztás – ennek révén pedig a levegőbe kerülő káros kipufogógázok mennyisége.

A Google kutatócsoportja a világ különböző városaiban mérte az útkereszteződések forgalmát és időzítését, majd ez alapján dolgozta ki azt a modellt, amely optimalizálta a „nem hatékony” kereszteződések áteresztőképességét. Izraelben a 280 ezres Haifában és a 200 ezres Beér-Sevában végeztek ilyen kísérleteket.

Az első eredmények biztatók.

– idézte a Times of Israel a Google fenntarthatósági igazgatóját. Kate Brandt hozzátette, hogy a közeljövőben újabb, hasonló kísérleti projekteket indítanak a brazíliai Rióban és más városokban.

