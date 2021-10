Mihez kezdenek a tálibok, ha már mindenkit legyőztek?

Az augusztusban újra hatalomra került tálibok teljes egészében a maguk ellenőrzése alá akarták hajtani Afganisztánt. Ez némi erőfeszítésén árán aztán sikerült is. A kezdeti tiltakozó, városi, tálib ellenes tiltakozásokat keményen leverték. Kicsit tovább tartott az ország észak-keleti csücskében élő tádzsik többségű vidék pacifikálása. Ott még hetekkel a főváros, Kabul, bevétele után is harcok folytak. A térség gyakorlatilag egyetlen hosszú, mély völgy, a Pandzsír folyó mentén és mindig is fontos közlekedési útvonal volt, mert innen lehet eljutni a Hindukus hegység két fontos hágójához. A térség 2004 óta önálló tartomány és a körülbelül 100 kilométer hosszú völgyben százezren élnek, zömében tádzsikok.

A rendcsinálás más területeken is folytatódott.

Amíg a tálibok voltak ellenzékben és partizánharcukat vívták, addig nagy előszeretettel nyúltak az emberrablás módszeréhez. Egyfelől, hogy pénzt csináljanak, másfelől, hogy félelmet keltsenek. Augusztus végén aztán fordult a kocka és zéró toleranciát hirdettek az emberrablások elkövetői ellen. Herat tartomány fővárosban megöltek négy emberrablót, majd elrettentésül felakasztották őket egy daru karjára. Egy másik városban, Mazar-i-Sarifban, az elkapott és megölt emberrablók holttestét gúlába rakták össze a főtéren. Magyarázatuk szerint mindezt a társadalmi béke érdekében tették.

Nem sokkal később a tálibokon belüli egyik erősebb klán, a Hakkáni-hálózat egyik tagja, Anasz Hakkani azt mondta a CNN-nek:

Eljött a béke, amit annyira áhítottak az emberek, most száz százalékban béke van és biztonság. Eltűntek a tolvajok, mert ez nem tűzszünet, ez a háború befejeződött.

Az lehet, hogy a tolvajok eltűntek, de a biztonság még nincs. Itt vannak ugyanis azok keménykötésű, iszlám szélsőségesek, akiktől még a tálibok is félnek és most ők hozzák el a mindennapos terrort. Ez a csoport pedig nem más, mint az Iszlám Állam Khorászán Régió. Az Iszlám Állam Afganisztánban és Pakisztánban működő kemény magja, amely hitehagyott gyengéknek tartja az ősi iszlám jogra, a sáriára épülő, tálibok vezette Afganisztáni Iszlám Emirátust, mert a gyengeség jeleit mutatja a vallási kisebbségekkel szemben.

Ők viszont nem szívbajosak, hiszen az elmúlt másfél hónapban több utcai robbantással Jalalabádban és Kabulban, valamint a síita kisebbség elleni, mecsetjükben végrehajtott öngyilkos akcióval emberek tucatjait ölték meg, ezzel pedig a tálibok szavahihetőségét ássák alá, mert ők ugye azt állítják, hogy rend és béke van, mióta átvették a hatalmat. Ha valóban rendet akarnak, akkor az IÁ Khorászánnal kell elsősorban leszámolniuk.

Igaz, hogy létszámában egy legfeljebb néhány ezer tagot számláló szélsőséges, radikális csoportról van szó, viszont mivel sok egykori tálibot is a soraikban tudnak, akik csalódtak a jelenlegi vezetésben és keményebb kormányzást vártak volna el, nos, tökéletesen tisztában vannak a tálibok korábbi partizán taktikáival. Most ők veszik fel ugyanazt a pozíciót, amelyben a tálibok voltak az utóbbi 20 évben.

A gerilla akciók egyelőre csak három tartományt érintenek és ahogy a tálib különleges erők régóta szolgáló parancsnoka mondta a Deutsche Wellének: „a különleges erőket nem csak az előző afgán vezetés elleni harc miatt hoztuk létre, hanem, hogy bevethető legyen bárki ellen, aki fenyegetést jelent számunkra.” Jelenleg azonban szinte nincs fenyegetés – folytatta, ezzel együtt azonban Afganisztánnak, mint minden más államnak, szüksége van egy erős hadseregre. Majd hozzátette, ez persze nem jelenti azt, hogy bármely ország számára fenyegetést jelentenénk.

A Khorászán csoport elleni katonai fellépés azonban nem foglalja le a teljes tálib katonai erőt. Korábban a harcosok mindegyike a katonai bizottság irányítása alatt működött, viszont az új ügyvezető kormány kinevezése óta még az sem dőlt el, hogy a belügyminisztérium, vagy a hadügyminisztérium alá tartozzon az összes fegyveres, esetleg lesznek kizárólag rendvédelemmel foglalkozó egységek is. Egymást átfedő rendszerben működnek az ország több részén is a katonai erők, erre pedig a legjobb példa maga Kabul, ahol a főváros különböző területeiért több parancsnok is állítja, hogy ő felel.

Szakképzés indul a tálib harcosoknak

Ebben a helyzetben tehát egyfelől meg kell találni, hogy békés körülmények között mivel foglalkozzon a több tízezer fegyveres. Egy részük például a távoli, hegyek közötti eldugott területeken élők körében keres olyan radikális, vallásos követőket, akik csatlakoznának új programjukhoz, amelyet „mártíromság keresőnek” neveztek el. Pontosan nem tudni, hogy mit takar a feladat, de a jövőbeli ellenségeknek szánják az egység tagjait, valószínűleg öngyilkos merénylők formájában.

Ebben a helyzetben, amikor nincsen pontosan megfogalmazott küldetése a harcosoknak, vagy nincs konkrét, nagy számban fenyegetést jelentő ellenség, akkor bizony jön a tespedés. Egyre másra jelentek meg a közösségi médiában is olyan képek, amelyeken géppisztollyal csónakázó, pihengető tálib fegyvereseket lehetett látni, de közzétettek már videókat jól sikerült dodzsem versenyről is a harcosok között a kabuli vidámparkban.

Bár a mostani tálib offenzíva nem okozott akkora pusztítást az afgán infrastruktúrában, mint az első hatalomátvétel 1996-ban, de azért sokfelé szembeötlő a rombolás. Ezért is indítottak a katonáknak nehézgép kezelői vagy épületkarbantartói átképző tanfolyamokat, amellett, hogy sok harcos most igyekszik még jobban elmélyíteni korábbi felszínes katonai kiképzését, mások pedig a vallási tanulmányokban mélyednek el, amire az elmúlt 20 év gerillaháborújában vélhetően nem sok idejük volt.

