Szendvicsbe csomagolt atomtitkok kriptovalutáért cserébe

Öt percig tartott Jonathan Toebbe első törvényszéki tárgyalása a nyugat-virginiai Martinsburgben, ahol vallomást sem kellett tennie. A bíró csak annyit állapított meg, hogy a vádlott kirendelt védőre jogosult, majd két előzetes meghallgatást rendelt el péntekre és jövő szerdára.

Ha a gyanú beigazolódik, akár életfogytiglani börtönbüntetéssel sújthatják őket. Toebbe a tárgyaláson a rabok szokásos viseletében, narancssárga kezeslábasban jelent meg. Karját és bokáját bilincsbe fogták. Az egykori tengerésztisztnek rövidre nyírt katonai frizurája van, és tiszta, rendíthetetlen hangon válaszolt a bírónak.

Rövid, őszülő hajú, kék arcmaszkot viselő feleségét is megbilincselték. Férjéhez hasonlóan szintén narancssárga kezeslábasban hallgatta a bírót. Néhány perccel azután hozták be, hogy férje elhagyta a tárgyalótermet, ahol még csak futólag sem láthatták egymást – tudósított a helyszínről a New York Times.

Former U.S. Navy engineer Jonathan Toebbe and his wife Diana faced a federal judge for the first time, over charges they attempted to sell secrets about nuclear submarines to a foreign power in exchange for cryptocurrency https://t.co/6Rm8JlFh92 pic.twitter.com/rrlNZI84vc