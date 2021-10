Vádat emeltek a rendőr ellen, aki bizonyítékokat tüntetett el az egyik capitoliumi ostromló ügyében

Vádat emeltek az ellen a rendőr ellen, aki bizonyítékok eltüntetésében segédkezett a január 6-i capitoliumi capitoliumi ostrom egyik résztvevőjének – jelentette az AP hírügynökség.

A bírósági dokumentumok szerint a rendőrt, Michael A. Riley-t azzal vádolják, hogy leszedette a Facebookról azokat a bejegyzéseket, amelyek a támadás alatt ezt a meg nem nevezett résztvevőt is ábrázolták. Az illetőnek üzenetet is küldött, amelyben rögzítette, hogy egyetért az ostromlók álláspontjával. A vád szerint továbbá őt és körét is a bizonyító erejű videók és fotók eltüntetésére bátorította, emellett azt is elárulta, miképp végzi az FBI a zendülők azonosítását. Ezért pénteken a washingtoni szövetségi bíróság előtt kell megjelennie.

Michael A. Riley 25 évet szolgált rendőrként a washingtoni szövetségi törvényhozásnál, a Capitoliumnál, az esetet pedig súlyosbítja az, hogy sok kollégáját brutálisan megverték a zavargásokban, több tucat rendőr sérült meg a felfegyverkezett Trump-párti lázadók támadása nyomán.

A több halálos áldozattal is járó január 6-i ostrommal összefüggésben mostanáig több mint 600 ember ellen emeltek vádat.