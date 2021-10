Munkába járáshoz kötelezővé tették a védettségi igazolványt Olaszországban

Olaszországban péntektől minden munkavállaló számára kötelezővé tették a zöld kártyát, a koronavírus elleni védettségi igazolványt. A szabályozás egyaránt vonatkozik a köz- és a magánszektorban foglalkoztatottakra – hívja fel a figyelmet a New York Times.

Ez azt jelenti, hogy ha egy dolgozó nem tudja bizonyítani védettségét oltási vagy gyógyultsági igazolvánnyal, illetve antigén gyorsteszttel, el kell hagynia munkahelyét. Azokat, akik nem tartják be a nyugati országokban eddig példa nélküli intézkedést, akár 1500 eurós pénzbírsággal is sújthatják.

Olaszországban a 12 év felettiek 80 százaléka már be van oltva, Mario Draghi miniszterelnök pedig biztos afelől, hogy az olasz legfelsőbb bíróság nem fogja jogszerűtlennek minősíteni a rendeletet. Kormányzati közlések szerint az intézkedés hatásait már most érezni lehet, azóta ugyanis, hogy a Draghi-kabinet előállt az elképzeléseivel a védettségi igazolvány kötelezővé tételéről, körülbelül félmillió húzódozó olasz oltatta be magát.

Az intézkedés fő célpontját azok a munkások jelentik, akik közül becslések szerint 3,5 millióan nem akarják beoltatni magukat tüntetésbe kezdtek az északkelet-olaszországi Trieszt városában, ez pedig fennakadásokat eredményez a forgalmas kikötőben. A munkások között jelenleg körülbelül 40 százalék lehet az átoltottság.