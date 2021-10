Elkezdték sterilizálni Pablo Escobar hírhedt vízilovait

Kolumbia megkezdte Pablo Escobar vizilovainak a sterilizálását. Az egykori drogbáró még halála előtt telepített be illegálisan egzotikus állatokat a birtokára. Ezek közt voltak a „kokainhippók”, vagyis egy hím és egy nőstény víziló is. Ők ketten később szaporodni kezdtek és ennek egy egész vízilócsorda lett az eredménye.

Ezeknek az állatoknak a sterilizálását kezdte meg nemrég Kolumbia, 24 állaton már végre is hajtották a kémiai sterilizációt. Erre azért volt szükség, mert a vízilovak gyakorlatilag meghódították Pablo Escobar korábbi birtokát, a Hacienda Nápolest és annak környékét. A szakértők szerint a vízilovak – amelyeknek itt található a legnagyobb Afrikán kívüli csordája –

felborítják az ökoszisztémát és kiszorítják a környékről a helyi állatfajokat.

A hatóságok 1993-ban vették birtokba a Hacienda Nápolest és akkor a legtöbb ott talált állatot elszállították az ország különböző állatkertjeibe. A vízilovak elszállítása azonban túl nagy kihívást jelentett,

ezért inkább otthagyták őket.

Egy szakértő szerint a hatóságok arra számítottak, hogy az állatok majd idővel elpusztulnak, de azzal nem számoltak, hogy a térségben nincsenek olyan ragadozók, amelyek vadászhatnának rájuk – és azzal sem, hogy még szaporodhatnak is.

Ennek az lett a vége, hogy mára körülbelül 80 egyedre nőtt a helyi vízilóállomány.

Az állatok aztán a Magdalena folyó mentén elszaporodtak és ezzel több állatfajt is veszélybe sodortak, köztük például a helyi tengeri teheneket is, amelyek már korábban is a veszélyeztetett állatok köré soroltak. Ezen felül a vízilovak jelenléte a vizek kémiai összetételét is befolyásolta, ami a halakat is nehéz helyzetbe hozhatja, bár egyes szakértők szerint jótékony hatása is volt annak, hogy megjelentek a folyóban.

Akárhogy is, a hatóságok most megkezdték a sterilizációt, ezáltal előbb-utóbb az állatokat eltűnnek onnan, ahol hagyományos esetben meg sem jelenhettek volna.