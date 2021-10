Nem stuccolhatják meg többé az autósok a kerékpárosokat

Az új szabály szerint azok a járművezetők, akik kevesebb mint óránkénti 50 kilométeres sebességgel haladnak, kötelesek a jármű bal oldalával átlépni a felezővonalat a kerékpáros vagy rolleres előzésekor, ám akik 50-nél gyorsabban haladnak, előzéskor legalább az autó szélességének felével át kell húzódjanak a szomszédos sávra – írja a Maszol.

A korábbi általános elv szerint másfél méteres távolságot kellett betartaniuk a járművezetőknek. Ezen változtatott az új szabálymódosítás, amely immár kötelezővé teszi a sofőröknek a megfelelő távolság betartását. Azoknak a járművezetőknek, akik a szabályt megszegik, a járművezetői engedélyüket 30 napra felfüggeszthetik.

Az új szabályozás arra is kitér, hogy folytonos vonal mellett vagy előzést tiltó tábla hatókörében sem előzhetik meg a kerékpárosokat és a rollerrel közlekedőket a személygépkocsik.

A Maszol megkeresésére Kulcsár Béla, a marosvásárhelyi Pro Biciclo Urbo Egyesület alelnöke azt mondta, hogy ez egy olyan szabály, amelyet már nagyon rég vártak.

Az egyik legnagyobb gond a városi közlekedésben ugyanis az, hogy az autósok akár öt centiméternyire ráhúznak a kerékpárosokra előzéskor

– fogalmazott.

Kulcsár Béla szerint gyakori baleseti ok az is, hogy a járművezetők körültekintés nélkül nyitják ki az ajtót, a kerékpárosok pedig nekihajtanak, vagyis a kerékpárosok is legyenek elővigyázatosak.