Magyar parancsnoka lett a NATO koszovói missziójának

Magyarország nem csak beszél róla, tesz is a Nyugat-Balkán békéjéért és biztonságáért – jelentette ki a honvédelmi miniszter a NATO koszovói missziójának (KFOR) egyik táborában.

Benkő Tibor büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy pénteken – a KFOR történetében először – magyar parancsnok vette át a misszió parancsnokságát. Kiemelte: Kajári Ferenc a NATO legrégebbi és legnagyobb missziójának vezetését vette át.

Kitért arra is, hogy a magyar parancsnok „nem lesz könnyű helyzetben”, miután az elmúlt hetekben is látni lehetett, milyen incidensek történtek Koszovóban, valamint Szerbia és Koszovó határán. Látható, milyen sérülékeny és törékeny a Nyugat-Balkán biztonsága – emelte ki.

Benkő Tibor elmondta: koszovói útjának célja volt az is, hogy átadja azt a vakcinaszállítmányt, amelyet Magyarország adományozott az Afganisztánból kimenekített, ideiglenesen Koszovóban elhelyezett afgánok megsegítésére. A Pristinában átadott 500 dózist tartalmazó szállítmány olyan fertőző betegségek ellen nyújt védelmet, mint a rubeola, a mumpsz és a kanyaró.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka azt hangsúlyozta: a szövetség részéről óriási elismerés, hogy a magyar katonát, a magyar tábornokot alkalmasnak tartja arra, hogy 28 ország katonáit vezesse. Ezzel – mint fogalmazott – „Magyarország belépett az exkluzív csoportba”. A Magyar Honvédség parancsnoka kiemelte: minden lehetséges támogatást megad a magyar KFOR-parancsnoknak és kontingensének.

Elmondta: Magyarország a kezdetektől részt vesz a koszovói misszióban. A Magyar Honvédség eddig is több képességgel is vett részt a műveletben. Mostantól több száz magyar katonával, egy úgynevezett horizonton túli tartalékzászlóaljjal is kiegészül a misszió. Kérdésre válaszolva azt mondta: ez a Magyarországon készenlétben lévő egység néhány nap alatt bevethető.

Kérdésre válaszolva az altábornagy közölte: a KFOR parancsnokának személyéről nem egy „elefántcsonttoronyban” dönt egy ember. Magyarország jelezte korábban a NATO-nak, hogy elvállalná egy évre a KFOR parancsnoki feladatainak biztosítását. Ezután több ország hozzájárulására volt szükség. Ez katonadiplomácia is, nem megy értékek, képességek nélkül – fogalmazott a parancsnok.

Kajári Ferenc hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy első magyarként betöltheti a KFOR parancsnoki posztját. Ezalatt összesen 28 ország, 20 NATO-tag és 8 partnerország mintegy 3500 katonájának lesz a parancsnoka. Elmondta, hogy a parancsnoksághoz több fontos beosztás is kapcsolódik, így többek között a KFOR politikai tanácsadói és a jogi tanácsadói beosztását is magyar szakemberek tölthetik be, továbbá a KFOR vezénylőzászlósaként magyar katona lesz a KFOR altiszti állományának vezetője is.

A KFOR feladata az erről szóló ENSZ BT-határozat nyomán, hogy biztosítsa Koszovó területén a békés, biztonságos környezetet, valamint a mozgás szabadságát a koszovói polgárok számára. A KFOR parancsnokának egyebek mellett annak elősegítése is a feladata, hogy a „Belgrád-Pristina párbeszéd keretében” politikai megegyezésre jussanak a felek – számolt be az MTI.