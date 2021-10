A jetihez hasonlította a Polexitet a lengyel kormányfő

Mitikus lényekhez hasonlította Lengyelország Európai Unióból való eseteges kilépéséről szóló fejtegetéseket a lengyel kormányfő, Mateusz Morawiecki. Közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta:

A Polexit olyan, mint a Jeti vagy a Loch Ness-i szörny − nem létezik.

Nem ez a lengyel kormányfő első ilyen bejegyzése, korábban is álhírnek nevezte már a lengyel kilépés hírét, amivel szerinte csak az ellenzék akarja önmagát és a többi embert is becsapni. Lengyelország uniós tagságának védelmében október elején többen is felvonultak. A megmozdulás kezdeményezője, az ellenzéki Polgári Platform ügyvezető alelnöke, Donald Tusk volt.

A felvonulást azután szervezték meg, hogy a varsói alkotmánybíróság úgy döntött, hogy összeegyeztethetetlenek a lengyel alkotmánnyal az uniós alapszerződések egyes előírásai, illetve ahogyan ezeket az Európai Unió Bírósága értelmezi. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a döntést aggasztónak nevezte.

Ha egy ország úgy dönt, hogy tagja az Európai Uniónak, akkor biztosítania kell, hogy az elfogadott szabályok maradéktalanul és teljes mértékben megvalósuljanak

− közölte a bizottsági elnök.