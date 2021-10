Meneszti oltatlan matrózait az amerikai haditengerészet

Védettnek azokat tekintik, akiknél 14 nap telt el a kétadagos vakcina második dózisának beadása után. Magyarán: az aktív szolgálatban levő tengerészeknek legkésőbb november 14-ig fel kell venniük a Pfizer vagy a Moderna oltásának második dózisát.

Aki ezt elmulasztja, az – érdemei elismerésével – tiszteletbeli elbocsátásban részesül – adta ki a parancsot a US Navy két magas rangú tisztje, a műveleti főnökhelyettes és a személyzeti főnök.

Az oltást megtagadók nem léptethetők elő, nem sorozhatók be újra, és kizárólag az elbocsátási parancsot hajthatják végre. Az oltást megtagadó tisztek előléptetését elhalasztják.

Miután az oltás kötelező, a NAVADMIN 225/21-es utasítása alapján a vakcinát megtagadó tengerészeket a műveleti készenléttől vagy a küldetés követelményeitől függően ideiglenesen áthelyezhetik.

– szögezte le a haditengerészet közleményében. „A védőoltások kiemelkedő fontosságúak a haderő egészségének védelme és a flotta hadrafoghatósága szempontjából.”

Az aktív szolgálatot teljesítő 350 ezer tengerész 94 százaléka teljesen átoltott a koronavírus ellen, 99 százaléka pedig már megkapta az első dózist.

Ugyanakkor a teljes átoltottsági arány a tengerészgyalogosoknál csupán 72 százalékos – írta a Washington Post.

A haditengerészetnél összesen 83 648 koronavírusos fertőzést azonosítottak. Az esetek közül 164 végzetes kimenetelű volt.

Ez volt a Pentagon első egyértelmű jelzése, hogy mi fog történni azokkal, akik elutasítják a már augusztus végén kötelezővé tett oltást. A katonai tisztviselők mindeddig nem adtak választ arra, hogyan szankcionálják az oltás megtagadását.

Az amerikai hadsereg egészére vonatkozó adatokat ismertetve John Kirby, a Pentagon szóvivője azt mondta, hogy a csaknem 1,4 millió katona 96,7 százaléka kapott legalább egy, 83,7 százaléka pedig két dózist.

Az oltás megtagadása miatt kirúgottak ugyan megkapják az általános tiszteletbeli leszerelés lehetőségét, ugyanakkor elveszíthetnek bizonyos juttatásokat, sőt előfordulhat, hogy kénytelenek lesznek visszafizetni a képzés és az oktatás költségeit – figyelmeztette a haditengerészet matrózait és tisztjeit.

