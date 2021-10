Alliance for the Common Good (ACG), vagyis Szövetség a Közjóért elnevezéssel európai think tank, vagyis agytröszthálózat jött létre öt ország keresztény-konzervatív politológiai központjainak részvételével az Alapjogokért Központ (AK) kezdeményezésére – jelentette be az AK vezetője.

Szánthó Miklós, aki az újonnan létrejött hálózat alelnöke lett, hangsúlyozta: azért döntöttek az ACG megalakulása mellett, mert egész Európában átfogó támadás alatt áll az „Isten, haza, család” gondolat.

Karolina Pawlowska, a lengyel Ordo Iuris szervezet igazgatója, akit az ACG elnökévé választottak, arról szólt: tudatosítani akarják, hogy a baloldali liberális szervezetek közös narratívája, a közhiedelemmel ellentétben, nem a társadalom hangja – számolt be az MTI.