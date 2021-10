Üzent Orbán Viktornak a román szélsőjobb vezére, reméli, hogy ott is ugyanolyan kormány lesz

Orbán Viktort üdvözölte a román szenátus egyik tagja, Diana Sosoaca a testület szerdai ülésén.

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) volt szenátora a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban intézett egy hosszabb felszólalást a szenátusban. Sosoaca a maszkviselésre is kitért, és arra, hogy azt nem kell viselni. Egyben a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusait is arra kérte, hogy dobják le a maszkot mert az csak „az álszentségüket rejti el”.

Sosoaca a felszólalásával az időkeretet is túllépte. A szenátus elnöke figyelmeztette erre, valamint arra is, hogy a maszk viselése kötelező a szenátusban. Sosoaca erre azt válaszolta: igazolása van arról, hogy egészségügyi nehézségei vannak és ezért rá nem érvényes a szabály. Ezután körülbelül tíz másodpercig vitázott a házelnökkel, majd a mondandójához visszakanyarodva beszélt az új román kormányról is, amelyről szerdán szavaztak a parlamentben.

Ezzel összefüggésben Sosoaca szívélyesen üdvözölte Orbán Viktort és azt mondta, bízik abban, hogy egyszer Romániának is olyan kormánya lesz, mint amilyen Magyarországnak van.

Dacian Ciolos miniszterelnök-jelölt azt válaszolta a felszólalásra, hogy szerinte Sosoacának és korábbi pártjának is nagy felelőssége van abban, hogy ilyen súlyosan alakult a járvány Romániában, mivel sokakat elbizonytalanítottak az oltástól. Az új román kormány alakítására tett kezdeményezés egyébként a parlament szerdai ülésén megbukott.