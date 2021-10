Már több mint 70 áldozata van az indiai áradásoknak

Az elképesztő esőzések és a súlyos árvizek következtében legalább 73 ember vesztette eddig életét Indiában – írja a CNN.

Az északi Uttarakhand államban 46, a déli Kreala államban pedig 27 holttestet találtak az illetékesek szerint.

A heves esőzések a hétvégén kezdődtek, és még szerdán is folytatódtak, amely miatt a tavak és a folyók is túlcsordultak, egy híd összeomlott, a szolgáltatások leálltak, több falu pedig részben víz alá került és a termények is megsemmisültek.

A Himalájánál található Uttarakhandban gyakoriak az árvizek, februárban több mint 200-an haltak meg, miután egy vízerőmű gátját elsodorták az áradások.

Az állam két településén 340,8, valamint 403,2 milliméter csapadékot mértek, ami a régióban a valaha mért legmagasabb csapadékmennyiség egy nap alatt.