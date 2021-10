Új médiaszolgáltató vállalat, valamint egy saját internetes közösségi hálózat elindítását jelentette be szerdán Donald Trump volt amerikai elnök – adta hírül az MTI. Az exelnök elmondta, hogy a Trump Media & Technology Group és a minden jel szerint novemberben elinduló Truth Social alkalmazás célja a „nagy technológiai cégek zsarnokságával” való szembeszállás.

Egy olyan világban élünk, ahol a tálibok nagyban jelen vannak a Twitteren, de a kedvenc amerikai elnökötöket elhallgattatták. Ez elfogadhatatlan

– hangsúlyozta Donald Trump.

Az exelnök a közösségi hálózat mellett egy szórakoztató műsorokkal foglalkozó videómegosztó elindítását is fontolgatja, ahol a rádiósadások és a hírek is nagy szerepet kapnának. Májusban a korábbi republikánus elnök saját kommunikációs platformja is elindult From the Desk of Donald J. Trump néven.

Ez egy olyan platform, ahol a volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat tehet közzé, amelyeket aztán a követői megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon is, ahol Trump fiókjait korábban letiltották. A felület sajátossága, hogy a felhasználók nem tudnak hozzászólni a közzétett bejegyzésekhez.

Ez csak egyirányú kommunikáció. Ez a rendszer lehetővé teszi Trump számára, hogy kommunikáljon a követőivel

– mondta egy neve elhallgatását kérő internetes szakértő akkor a Fox Newsnak. A blog kevesebb mint egy hónappal az indulása után meg is szűnt. A volt elnök tanácsadója, Jason Miller azt mondta, hogy az oldal nem is fog már visszatérni, ugyanis csak „kiegészítője volt szélesebb körű erőfeszítéseinek”. Megerősítette, hogy az oldal megszűnése annak előjele, hogy Donald Trump visszatér majd a közösségi médiába. További részleteket nem közölt, de a mostani bejelentés alapján valószínűsíthető, hogy az újabb projektre utalhatott.

Donald Trumpot azt követően tiltották le sorra a közösségi média különböző szolgáltatói, hogy a tavaly novemberi elnökválasztások után folyamatosan csalást emlegetett, ami végül a Capitolium épületének január 6-i, több halálos áldozattal járó ostromához vezetett.

A platformok azzal indokoltak, hogy a volt elnök erőszakra buzdított, ezáltal megsértette közösségi alapelveiket.

A volt elnök később a floridai szövetségi bírósághoz fordult azzal a céllal, hogy kötelezze a Twittert fiókjának visszaállítására. Donald Trump később a Facebookot és a Google-t is beperelte, ugyanis szerinte ezeken a felületeken háttérbe szorítják a konzervatív véleményeket. Később azt is állította, hogy januárban a Twitter a kongresszusi riválisainak nyomására törölte a fiókját.