Az uniós intézményeket is megosztja a magyar–lengyel együttműködés

Bár az energiaválság, a migráció és a külkapcsolatok vezetik a ma megkezdődött uniós csúcs napirendjét, továbbra is a jogállamisági mechanizmusé a főszerep. Most a lengyel alkotmánybíróság ítélete korbácsolta fel az indulatokat, az ügy az EU-t feszítő világnézeti konfliktusokat hoz a felszínre. De a jól vizsgázó magyar–lengyel együttműködés az uniós intézményeken belüli feszültségeket is kiélezi: az Európai Parlament ismét perrel fenyegeti a politikai satuba került Brüsszelt.