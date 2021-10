Egy kisfiú megzavarta a pápai audienciát, ajándékot kapott

Egy fogyatékossággal élő kisfiú sétált fel a pódiumra Ferenc pápa szerdai audienciája közben.

A gyermek az egyházfő kezét is megfogta és lelkesen ugrált közben. Ezután azonban továbbra is ott maradt, ebből kifolyólag az egyik egyházi főtisztviselő végül átadta neki a székét, hogy inkább foglaljon ott helyet.

A fiú ezután több alkalommal is fel- és lesétált a pódiumról az audencia közben, és kiderült az is, hogy nagyon tetszik neki a pápa fejfedője, a fehér pileólus. Ezért aztán neki is adtak egy ilyet.

Köszönöm ennek a fiúnak azt a leckét, amelyet mindannyiunknak adott. Kérem Istent, hogy segítsen neki korlátozottságában, ahogy megnő, mert amit tett, az a szívből jött – mondta ezután a pápa.

Az utóbbi években egyébként volt már néhány hasonló alkalom. 2013-ban akkor ment fel egy kisgyerek a pápa mellé, amikor az egyházfő a Lampedusa szigetére érkezett illegális bevándorlókat hallgatta meg. 2018-ban pedig egy néma kisfiú ment fel a pódiumra az audiencia közben, bár őt a svájci őrség nyűgözte le inkább.