Az oltás mellett a tesztelés az osztrák főváros egyik legnagyobb fegyvere a koronavírus-járvány ellen. A pandémia kezdete óta már több mint tízmillió gargalizálós PCR-tesztet végeztek Bécsben, és 49 ezer fertőzöttet azonosítottak – tájékoztat róla Bécs Város Külképviseleti Irodája.

Kísérletként indították idén februárban, ám hihetetlen sikeres lett, sőt szeptember óta az iskolásokat is az „Alles gurgelt” (Mindenki gargalizál) nevű program ingyenes gargalizálós PCR-tesztjével szűrik Bécsben. A koronavírus-fertőzést kiszűrni hivatott tesztből 2021. október 16-án már 10 milliomodikat is felhasználták. Ez év szeptembere óta az ötödik osztálytól az iskolásokat is ezekkel szűrik, így ma már hetente mintegy 600 ezer mintavételt végeznek, ami akár napi 147 ezer tesztet is jelent. Eddig 1,2 millióan regisztráltak a rendszerbe.

Az osztrák főváros és a Bécsi Gazdasági Kamara „Alles gurgelt” kezdeményezése egyszerűen működik, hiszen egy internetes regisztrációt követően a résztvevők akár otthon is letesztelhetik magukat koronavírus-fertőzésre. Ehhez csupán azonosítaniuk kell magukat a mobiltelefon vagy a laptop kamerája előtt, gargalizálni, majd a mintát leadni a számtalan gyűjtőpont – posta, üzletek, iskolák, a programban résztvevő munkahelyek – egyikén. A próbákat még aznap elviszik a Lifebrain laborjába, amelyet közbeszerzési eljárás keretében választottak ki még 2020 decemberében a feladatra.

Bécsben a pandémai elleni harc két stabil pilléren nyugszik: az oltáson és a széleskörű tesztelésen. A jövőben is ezen az úton kell tovább mennünk, hogy elkerülhessük a lezárásokat és visszatérhessünk a normalitáshoz a gazdaság és a társadalmi élet terén

– mondta Walter Ruck, a Bécsi Gazdasági Kamara elnöke a tízmilliomodik PCR-teszt elvégzése alkalmából.