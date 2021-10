Iránban ismét megnyílnak az iskolák

Irán több városában, köztük Teheránban ismét tartanak pénteki imádságot, miután a hagyományosan közösségben elvégzendő szertartást a koronavírus-járvány miatt felfüggesztették, csaknem húsz hónapja. Helyszíni beszámolók szerint megtelt a maszkot viselő és a közösségi távolságtartás előírásait betartó muszlim hívőkkel a Teheráni Egyetem is, ahol a pénteki imák az 1979-es iszlám forradalom óta nemcsak vallási, hanem politikai jelleggel is bírnak, és nem ritkán az ország de facto vezetője, Ali Hamenei ajatollah is beszédet mond ilyen alkalmakkor.

Szombattól újabb járványügyi enyhítések lépnek hatályba, egyebek mellett ismét megnyithatnak a háromszáz tanulónál kevesebbel működő iskolák, írta az MTI.

Alireza Kamarei, az oktatásügyi tárca szóvivője azt mondta, azokBAN az iskolákban, amelyekbe háromszáznál több tanuló jár, november 6-án indulhat újra a jelenléti tanítás, és nem írnak elő oltási kötelezettséget sem a tanárok, sem a diákok számára.

Hozzáfűzte: eddig az ország tanárainak 85 százalékát, a diákoknak pedig 65 százalékát oltották be, „a tantermek pedig jól szellőztethetők”.

Az iráni munkahét első napjának számító szombattól nem járhatnak be munkahelyükre viszont azok a kormányhivatalnokok, akik nem kapták meg a vírus elleni oltás legalább egyik adagját. A rendelkezés alól a fegyveres erők tagjai kivételt képeznek. A mintegy 83 milliós Iránban több mint 28,2 millióan kapták meg a vakcina mindkét dózisát, több mint 124 ezer halálos áldozatot követelt a kór.