Száz eurót kap mindenki Franciaországban a kormánytól

Adómentes egyszeri állami támogatásban részesíti a francia állam mintegy 38 millió állampolgárát, hogy így csökkentsék a csillagos egekbe emelkedő üzemanyagárak miatti anyagi terheket.

Jean Castex francia belügyminiszter, hogy az egyszer nyújtott 100 euró a kiválasztott állampolgárok számára 3,8 milliárd eurójába (1,3 ezermilliárd forintjába) fog kerülni a kormánynak.

A pénzügyi segítséget olyanok kapják, akiknek a havi keresetük nem haladja meg a nettó 2000 eurót.

Franciaországban fél év múlva elnökválasztás lesz, Emmanuel Macron államfő pedig végképp nem szeretne a sárgamellényes mozgalomhoz hasonló, társadalmi forrongást látni addig. Az üzemanyagár-emelkedés pedig olajt szolgálna a tűzhöz – sejteti a BBC.

Franciaországban is rekordokat döntöget a benzin- és dízelár, előbbi 1,56 euró (568 forint) per liter, utóbbi 1,62 euró (589 forint) per liter.