Ukrajnában minden megyének fel kell készülnie az orosz csapatok inváziójára, ott is, ahol van, és ott is, ahol nincs megszállás − mondta az Egyesített Műveleti Erők (SZSZO) parancsnoka, Hrihorij Halahan a helyi médiának adott interjújában. A Kárpát.in.ua szerint a parancsnok elmondta, hogy a törvényeknek megfelelően az SZSZO az erőközpont, amely az ellenállási mozgalom előkészítéséért és szervezéséért felel.

Hrihorij Halahan szerint a körülmények megkövetelik, hogy közel 130 ukrajnai járásban senki ne gondolja, hogy Oroszország felhagy a fenyegetésekkel. Kiemelte:

Minden megyében készen kell állnunk.

Korábban az Index is beszámolt már arról, hogy Ukrajna hogyan készül és készíti fel a lakosságot egy esetleges orosz támadásra. Például kiadványban magyarázzák meg, mit kell tenni egy esetleges háború kitörésekor. A brosúra konkrét utasításokat fogalmaz meg, miként kell viselkedniük az embereknek, ha Oroszország teljes körű inváziót indít Ukrajna ellen. A háborúra felkészítő kiadványt online és nyomtatott formában adják közre ukrán, angol, orosz és krími tatár nyelven.

Amellett, hogy a hadsereget is bővítették már idén Ukrajnában, az ország folyamatosan számol be arról, hogy katonai támogatásokat kap az Egyesült Államoktól. Először október elején jelentették be, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán és Joe Biden amerikai elnök találkozóján megbeszélt 250 millió dolláros támogatás mellett 60 millió dollár értékben kapott az ország orvosi felszereléseket, fegyvereket, lőszereket és rakétákat. Hétfőn újabb szállítmány érkezett Ukrajnába, azonban az ukrán fegyveres erők nem közölték, hogy mit tartalmazott a támogatás.