Nem Alec Baldwiné az első: tragikus filmes balesetek

Alec Baldwin rejtélyes körülmények között lelőtte a Rust forgatásán az operatőrt és a rendezőt. Az még hagyján, hogy mindez egy kelléknek használt fegyverrel történt, de arra egyelőre semmilyen magyarázat sincs, miért célzott két vétlen emberre is.

Nem ez volt az első, súlyos következményekkel járó tragédia filmkészítés közben.

Egy coloradói lap 1914-ben számolt be egy végzetes kimenetelű forgatásról. Grace McHugh az Across the Border egyik jelenetében csónakkal kelt át az Arkansas folyón, a lélekvesztő azonban felborult. Owen Carter operatőr habozás nélkül a folyóba ugrott, hogy megmentse a lányt. A színésznőt egy homokpadra vonszolta, amely futóhomoknak bizonyult. A stáb többi tagja tehetetlenül nézte, amint elsüllyedtek, és megfulladtak.

Az 1915-ben készült, A fogoly című film forgatásán katonáknak kellett betörniük egy ajtót. Az élethűség érdekében a statiszták éles lőszerrel lőttek a zárra, majd a legendás Cecil B. DeMille rendező arra utasította a statisztákat, hogy a jelenet közeli felvételeihez vaktöltényt használjanak. Egyikük azonban éles töltényt felejtett a tárban, és lelőtte társát, Charles Chandlert, aki a helyszínen meghalt.

Az első, 1925-ben készült Ben Hurban a fogathajtók versenyének jelenetét a római Circus Maximuson forgatták. Az egyik szekér kereke azonban eltörött, a kaszkadőr pedig szörnyethalt.

A Noé bárkája forgatásán 1928-ban hárman meghaltak, egy ember elvesztette a lábát, többen pedig megsérültek abban a jelenetben, amelyben több száz statiszta dacolt az özönvízzel. A tragédia után a következő évben szabályozták a filmforgatás körülményeit.

Az 1930-ban bemutatott, A pokol angyalai forgatásán három pilóta vesztette életét. Az egyik egy német bombázónak álcázott, zuhanó Sikorskyban, két másik pilóta pedig egy másik balesetben. A filmben végül csak egy rövid felvételt használtak fel a pörgő Sikorskyról. A forgatáson Howard Hughes producer-rendező is annyira súlyosan megsérült, hogy plasztikai műtéten esett át, de a bal arccsontját nem tudták helyrehozni.

Az Aranypolgár forgatásán 1941-ben Orson Welles megbotlott egy lépcsőn, és eltörte a bokacsontját. A következő két hétben kerekesszékbe kényszerült. Welles a saját kezét is megsértette az egyik jelenetben, amikor egy szobát zúzott szét. A színész azonban rögtönzött, egy függönydarabbal takarta el a vérző kezét. A jelenet benne maradt a filmben.

Az elátkozott forgatás

A The Conquerer külső jeleneteit a Utah állambeli St. George közelében forgatták 1956-ban, alig 220 kilométerre a nevadai katonai telephelytől, ahol 1953-ban kiterjedt föld feletti atomfegyver-kísérleteket folytattak. Dick Powell rendező 1963 januárjában rákban halt meg. Az egyik főszereplőnél, Pedro Armendáriznál 1960-ban veserákot diagnosztizáltak, és miután kiderült, hogy gyógyíthatlan, öngyilkos lett. A színészek közül Susan Hayward, John Wayne és Agnes Moorehead is rákban halt meg a hetvenes években. A 220 tagú stábból 91-en szenvedtek daganatos betegségben, és 46-an ebben haltak meg. Egy orvosi szakfolyóirat szerint egyébként a leukémia az egyetlen ismert rákos megbetegedés, ami a radioaktív sugárzásnak való kitettség következtében alakul ki.

A filmforgatás nem csak Hollywoodban volt végzetes

Az Egy virágszál a kövön című szovjet film forgatásán 1960-ban Inna Burducsenko szovjet színésznő egy égő laktanyában harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. Nem sokkal később kórházban meghalt. Burducsenko ekkor három hónapos terhes volt.

A 22-es csapdája forgatásán John Jordan másodrendező halt meg, amikor egy bombázási jelenet forgatása közben 1970-ben kiesett egy B–25-ösből. Repülés közben nem volt hajlandó becsatolni a biztonsági hevedert.

Az elveszett frigyláda fosztogatói forgatásán, 1981-ben a főszereplők egyike, John Rhys-Davies színész majdnem meghalt, miután Tunéziában kolerát kapott, és több mint 40 fokos láz gyötörte.

A színészek nem kímélik magukat

Sylvester Stallone sosem kímélte magát. A Rambo forgatásán 1982-ben számos súlyos sérülést szenvedett, például abban a jelenetben, amikor menekülés közben egy szikláról a faágak közé ugrott. Saját maga kaszkadőr nélkül hajtotta végre a mutatványt, és több bordája is eltört. Zúzódásokat szenvedett a hátán, miután egy börtönjelenetben gumibottal ütlegelték. A forgatáson majdnem elvesztette a hüvelykujját, amikor egy lövedék robbant fel a kézfején.

A Homályzóna forgatásán, 1982. július 23-án két gyermek, a 7 éves Myca Dinh Le és a 6 éves Renee Shin-Yi Chen, valamint a kulcsszereplő Vic Morrow is meghalt egy alacsonyan, 8 méteres magasságban repülő helikopterben, amely pirotechnikai eszközök közé tévedt. A farokrotor lefejezte a színészt és Le-t, Chent pedig halálra zúzta. A tragédia után kezdődött a filmgyártás egyik leghosszabb pere, amelynek eredményeként gyökeresen módosították a forgatás szabályait.

A Terminátor 2: Az ítélet napja forgatásán 1991-ben a Sarah Connort játszó Linda Hamilton az egyik fülére megsüketült, amikor egy liftben füldugó nélkül sütötte el a fegyverét. Arnold Schwarzenegger viszont majdnem eltörte néhány ujját, miközben dublőr nélkül, fél kézzel forgatta a puskáját.

Brandon Lee, az ikonikus távol-keleti harcművész-színész Bruce Lee fiának halála 1993-ban a megszólalásig hasonlított a Rustban történtekre. Őt Michael Massee színésztársa lőtte le egy kellékfegyverrel. A nyomozást követően a körzeti ügyész bejelentette, hogy nem emelnek vádat a gyilkos ellen: bár gondatlansága szerepet játszott az esetben, bűncselekményre utaló bizonyítékot nem találtak. Brandon Lee akkoriban Hollywood felfutó csillaga volt. Massee azt mondta, a tragédia egy életre szóló traumát okozott neki.

A Taxi 2 forgatásán 2000-ben egy Peugeot 406-nak egy kartonkupacban kellett volna landolnia, ehelyett több embert is elütött. Alain Dutartre operatőr később belehalt belső sérüléseibe, míg asszisztense, Jean-Michel Bar mindkét lábát eltörte. A nyomozók a rendező, Luc Besson felelősségét is vizsgálták.

A Harry Potter és a Halál ereklyéi filmezése közben, 2010-ben a főszereplő Daniel Radcliffe dublőre, David Holmes egy légi jelenet közben olyan súlyos gerincsérülést szenvedett, hogy lebénult.

Nem volt veszélytelen a Star Wars forgatása sem. A 2014-ben forgatott, Az ébredő Erőben eltört Harrison Ford lába, amikor rázuhant egy hidraulikus ajtó. J. J. Abrams rendező segíteni próbált az ajtó leemelésében, neki a háta sérült meg.

A Rust előtti utolsó balesetek egyike a 007 Nincs idő meghalni tavalyi gyártása során történt, amikor James Bond, azaz Daniel Craig bokasérülést szenvedett Jamaicában, műteni is kellett. A Pinewood Stúdióban viszont a stáb egyik tagja szenvedett könnyebb sérüléseket, amikor egy irányított robbanás kisebb károkat okozott.

(Borítókép: Sylvester Stallone a Rambo forgatásán. Fotó: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images)