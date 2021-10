A lengyel igazságügyi reform lényege, hogy jogi értelemben elszakítsák az országot az Európai Uniótól – jelentette ki Marek Belka lengyel európai parlamenti képviselő, volt lengyel kormányfő a Euronewsnak. Arról fejtette ki véleményét, hogy a lengyel alkotmánybíróság bő két hete kimondta, hogy az uniós jog nem élvez jogi elsőbbséget a lengyel nemzeti joggal szemben, és ezzel alapvető uniós szabályokkal helyezkedett szembe.

A politikus, aki 2004 májusa és 2005 októbere között volt Lengyelország miniszterelnöke, meglehetősen pesszimista prognózist vázolt fel: szerinte a mostani lengyel kormánnyal esélytelen megegyezni, mert bár Mateusz Morawiecki kormányfőt mérsékeltnek tartja, szerinte a szélsőséges kormánytagok „túszul ejtették” őt.

A miniszterelnök Európai Parlamentben elmondott beszédéről szólva kijelentette, Mateusz Morawiecki valójában nem az Európai Parlamenthez szólt és nem is a lengyel emberekhez, hanem szerinte a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) elnökének, Jarosław Kaczyńskinak próbált megfelelni, akit egyben a kormányfő „főnökének” is nevezett. Marek Belka emellett azt is kifogásolta, hogy nem érintette a lengyel bíróságokkal kapcsolatban felmerülő valódi problémát.

Arról kéne beszélnie, hogyan szervezték át a lengyel igazságszolgáltatást, hogyan rendelték azt a kormány alá. Ez az ügy az igazságszolgáltatás függetlenségéről szól

– mondta. A lengyel európai parlamenti képviselő azt is közölte, hogy szerinte a lengyel kormány és főként annak szélsőséges elemei nem érdekeltek a párbeszédben, így ennek nem is most van itt az ideje. Szerinte abban érdekeltek, hogy megszüntessék a kapcsolatot a lengyel és az uniós jogrend között.

Marek Belka ugyanakkor azt is rögzítette, hogy a lengyel miniszterelnök tudja, hogy az Európai Unió fontos Lengyelország számára. Úgy fogalmazott:

Mateusz Morawiecki egy gyakorlati ember. Ő tud döntéseket hozni. Miniszterelnökként az embernek milliónyi döntést kell meghoznia. És ő tudja, mennyire fontos az Európai Unió Lengyelország számára.

Hozzátette azonban, hogy a kormány szélsőséges tagjai – név szerint Zbigniew Ziobro igazságügyi minisztert említette – szerinte tudatosan próbálják Lengyelországot elszakítani az Európai Uniótól.

Egy csütörtökön elfogadott állásfoglalással az Európai Parlament válaszul törvényen kívülinek nyilvánította a lengyel alkotmánybíróságot. Bár Mateusz Morawiecki konzekvensen tagadja, hogy Lengyelország polexitre készülne, a lengyel külügy tegnap ismét az uniós hatáskör túllépését hangsúlyozta.