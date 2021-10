Börtönre ítélhetik a volt olasz belügyminisztert

Elkezdődött Matteo Salvini pere Palermóban. Az ügyészség kötelességmulasztással és emberrablással vádolja a volt olasz belügyminisztert.

Salvini a kormány tagjaként 2019 nyarán csaknem három hétig nem engedélyezte egy spanyol hajón Szicília közelébe érkezett illegális bevándorlók partra szállását. Miniszterként több alkalommal megakadályozta a bevándorlókat szállító hajók kikötését, és követelte az Európai Uniótól, hogy enyhítsen az Olaszországra nehezedő terheken.

A perben érintett Open Arms spanyol civil szervezet hajójának a fedélzetén 147 ember volt, akit Líbia közelében vettek fel. Több személy a vízbe vetette magát kétségbeesésében, miközben a kapitány kérvényezte, hogy a hajó befuthasson egy biztonságos közeli kikötőbe.

A várakozás ideje alatt több embert humanitárius vagy egészségügyi okokból partra vittek, és végül Lampedusán engedték partra szállni a hajón maradt 83 bevándorlót.

Oscar Camps, az Open Arms vezetője elmondta: igazságszolgáltatást várnak azért a felesleges szenvedésért, amit a hajón lévő embereknek át kellett élniük abban a húsz napban.

A tárgyaláson tanúként hallgatják meg Richard Gere amerikai színészt is, aki a hajó veszteglése idején felhívást intézett a kikötésük engedélyezésére. Beidézik továbbá Giuseppe Conte volt kormányfőt, Luciana Lamorgese belügyminisztert, Luigi Di Maio külügyminisztert és Joseph Muscat volt máltai miniszterelnököt is. A pert december 17-én folytatják. A bíróság akár 15 éves börtönbüntetést is kiszabhat Salvinire, ha bűnösnek találják.

(MTI)