Már máskor is hibázott a férfi, aki Alec Baldwin kezébe adta a fegyvert

2019-ben, az Into the Dark című sorozat forgatása alatt már panaszt emeltek az egyik férfi ellen, aki érintett a Rust című film forgatásán történt tragédiában – írja a The Guardian.

A szemtanúk szerint Dave Halls volt az a férfi, aki Alec Baldwin kezébe adott egy éles pisztolyt a Rust című film forgatásán. Baldwin ezzel lőtte le Halyna Hutchins operatőrt, aki életét vesztette.

Az már korábban is kiderült, hogy súlyos szabálytalanságok vezethettek a tragédiához. Most azonban az is kiderült, hogy az ügyben érintett egyik szereplő már korábban sem volt kellően óvatos a fegyverekkel.

Maggie Goll fegyvermester azt állítja, hogy Dave Halls

a 2019-es forgatáson sem követte a fegyverekkel és a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos biztonsági előírásokat, emiatt nyújtott be panaszt ellene.

Goll mindeközben azt is hangsúlyozta, hogy nem lehet kizárólag Dave Hallsra hárítani a felelősséget, hanem alaposabban meg kell vizsgálni azt, hogy mit lehetne tenni az efféle tragédiák megelőzése érdekében.

Vasárnap Új-Mexikóban gyertyás megemlékezést tartottak Halyna Hutchins emlékére.