Megfékezték a tüzet a kigyulladt kanadai teherhajón

Úgy tűnik sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet vasárnap este a Vancouver-sziget közelében bajba jutott teherhajón, amelyen előző nap keletkezett konténertűz – számolt be a kanadai parti őrség nyomán az MTI.

Az MV Zim Kingston nevű hajóról szombaton evakuálták a legénység tizenhat tagját, míg öten a fedélzeten maradtak a tűz oltására. A hajó Vancouver-sziget déli partjaitól több kilométerre horgonyzott le. A sziget lakói nincsenek veszélyben, akadálytalan a kereskedelmi hajók áthaladása a vancouveri és a seattle-i kikötőkbe – közölték a tisztviselők.

JJ Brickett, a kanadai parti őrség parancsnoka elmondta:

a társaság jelezte számukra, hogy a tűz magától kialudt.

A vontatóhajók vizet permeteztek a tűz környékére, hogy megakadályozzák annak terjedését. Egy légi, helikopteres vizsgálat által később megbizonyosodtak a lángok megszűnéséről.

A szomszédos konténereken nem látunk perzselést vagy elszenesedést, ez nagyon jó jel

– mondta Brickett. A tűz parázslik, ahogy az várható volt, és mindkét oldalon folytatják a felhevült tárgyak hűtését.

A parti őrség minden hajót arra utasított, hogy legalább két tengeri mérföldes távolságban maradjon távol a helyszíntől, a közlekedési minisztérium pedig minden repülőgépet, beleértve a drónokat is, arra kötelezett, hogy ne repüljenek két tengeri mérföldön belüli távolságra a hajóhoz. Korábban a Danaos Shipping Co, a konténerhajót kezelő cég közleményben közölte, hogy az esetnek nincsenek sérültjei. A tüzet „úgy tűnik, sikerült megfékezni”, és egy mentő- és tűzoltó egységet is hívtak segítségül, hogy biztosítsák a hajó legénységének biztonságos visszatérését.

A térségben vihar tombol, a hajó a horgonyát leeresztve vészeli át a heves időjárást, de a vontatóhajók készenlétben állnak és figyelik, ha a hajó esetleg megmozdulna. A kanadai parti őrség közölte, hogy amerikai partnerükkel együttműködve 40, a hajóról a vízbe esett konténer nyomára bukkantak. Ezek akkor kerültek a vízbe, amikor a teherhajóra lecsapott a heves vihar.

A parti őrség folyamatosan nyomon követi ezeket a konténereket, amelyeket a hajó tulajdonosai által felbérelt mentőcégnek kell visszaszereznie. Jelenleg úgy tűnik, hogy egyik sem sodródik a part felé – tette hozzá Brickett.