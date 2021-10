A Merck megkezdte a koronavírus elleni, szájon át adagolható gyógyszerének engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA).

A cég hétfőn kiadott közleményében azt írta, hogy az uniós szerv hivatalosan is megkezdte a gyorsított engedélyeztetési folyamatot.

Ha megadják a jóváhagyást, akkor ez lehet az első szájon át adható kezelés a koronavírus ellen.

A Merck két hete kérte a hatóanyag engedélyeztetését Európában és Amerikában. A cég szerint a hatóanyaguk felére csökkentette a kórházban kezeltek és elhunytak számát azok közt a páciensek közt, akiknél még a tünetek kialakulásának kezdetén elindították a kezelést.

A hatóanyag előnye az is, hogy ezt az emberek is be tudják adni maguknak otthon, vagyis nincs szükség professzionális egészségügyi ellátásra.