Romániában ezentúl a szálláshelyeknek és a bevásárlóközpontoknak is védettségi igazolást kell kérniük ügyfeleiktől. A bukaresti kormány hétfőn döntött erről. A szomszédos országban az előírások értelmében kizárólag védettségi igazolvánnyal léphetnek be az emberek a nyilvános zárt terekbe, kivétel ez alól az élelmiszerboltok, illetve a gyógyszertárak. Ezt a kitételt az alkalmazottakra egyelőre nem lehet érvényesíteni, mert a munkavállalók jogait csak a parlament korlátozhatja törvénnyel, írta az MTI.

A bevásárlóközpontoknak például ellenőrizniük kell, hogy csakis oltottak vagy a betegségből kigyógyultak léphessenek be. Ha egy plázában (lakosság-, járműnyilvántartó) hivatal vagy oltási központ működik, oda elhatárolt útvonalon negatív teszttel is bemehetnek az ügyfelek. A kormányhatározat lehetővé teszi, hogy a beoltatlanok teszt nélkül is felvehessék a járandóságukat a szociális intézményekben, és részt vehessenek igazságszolgáltatási eljárásokban.

Romániában hétfőtől a lakáson kívül kötelezővé vált a védőmaszk használata, korlátozták az éjszakai kijárást, a közoktatásban kéthetes rendkívüli szünet kezdődött.