A darkneten razziázott az Europol, több mint száz embert őrizetbe vettek

Több mint száz embert őrizetbe vettek, valamint készpénzt, kábítószert, kriptovalutát és fegyvereket foglaltak le a darkneten az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol munkatársai kedden – írja az MTI.

A Dark HunTOR nevű műveletet Bulgária, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Svájc, az Egyesült Királyság, valamint Ausztrália és az Egyesült Államok bevonásával végezték. összehangolt akció eladókat és vásárlókat is célzott a darknet platformjain. Összesen hatvanöt gyanúsítottat tartóztattak le az Egyesült Államokban, 47-et Németországban, 24-et Nagy-Britanniában, valamint négyet Olaszországban és szintén négyet Hollandiában.

A razzia idején több mint 26 millió eurót (mintegy 9,4 milliárd forint), 45 lőfegyvert és összesen 234 kilogramm kábítószert is lefoglaltak. A lefoglalt kábítószerek között 152 kilogramm amfetamint, 27 kilogramm opiátot, és több mint 25 ezer ecstasy-tablettát találtak.

Közölték azt is, hogy a művelet során Olaszország a területéről működtetett két, illegális online piacteret zárt be, ahol összesen több mint 100 ezer illegális árut kínáltak.A nyomozás több országban még folytatódik – tették hozzá. Az Europol közleményében arra is emlékeztetett: a Dark HunTOR akció sikeréhez az eddigi legnagyobb illegális internetes piac, a DarkMarket januári „lekapcsolása” által szerzett információk vezettek.