Itt az új őrület: a Squid Game-et másolva egymást verik a gyerekek

Bedfordshire oktatási tanácsa küldte szét a körzetéhez tartozó szülőknek az e-mailt, miután arról értesültek, „hogy gyerekek és fiatalok másolják a 15-ös korhatár-besorolású, Squid Game című új Netflix-sikersorozat játékait és erőszakos cselekményeit”.

A televíziós változatban az eladósodott versenyzők pénzért játszanak, de ha elbuknak, agyonlövik őket – amint arra a széria magyar címe, a Nyerd meg az életed is utal.

Jóllehet az adásban szereplő játékok közül többnél különleges fegyverekre és felszerelésre van szükség, némelyik a játszótéren is kipróbálható, például a golyócsata vagy a kötélhúzás erőszakos változata, amit a gyerekek is könnyedén utánozhatnak – írta a Guardian.

Sok gyerek ugyan nem nézi a tévét, de a TikTokon terjedő kihívások révén megismerkednek velük. A közösségi média felhasználói ugyanis megosztják a játékok általuk kitalált változatait.

Egyes beszámolók szerint a gyerekek fizikai erőszakkal „büntetik meg” a veszteseket. Különösen népszerű a sorozatban piros lámpa, zöld lámpa néven futó, Észak-Amerikában is elterjedt játék, amelyet az Egyesült Királyságban a nagymama lépteiként ismernek. A játékosok akkor próbálnak célba érni, amikor a játékmester hátat fordít nekik. Amint azonban a nagymama – vagy a sorozatban a hátborzongató játékbaba – megfordul, ott helyben meg kell torpanniuk.

Egy belgiumi iskolában a gyerekek – a Squid Game nyomán – a kivégzés helyett megverték azokat, akik megmozdultak.

A béguinage-i tanárok nyílt levélben hívták fel a hozzátartozók figyelmét a veszélyekre:

Kedves Szülő! Valószínűleg hallott már a Squid Game sorozatról, amelyben a szereplők gyerekjátékokat játszanak, és ha veszítenek, akkor kiesnek… A sorozat 18 éven aluliak számára tiltott erőszakos jelenetei miatt! Diákjaink is a sorozatban látható játékokat játsszák, és ha vesztenek, megverik őket… Éberek vagyunk, és megpróbáljuk megállítani ezt a kockázatos és veszélyes játékot. Számítunk az önök támogatására és együttműködésére, hogy gyermekeikben tudatosuljon, milyen következményekkel járhat ez. Szankciókat fogunk alkalmazni azokkal a gyerekekkel szemben, akik másokat megütnek, miközben maga a játék természetesen megengedett

– írták a közösségi oldalukon.

A sorozat felkavaró

Az angol iskolai tanács a Squid Game mézeskalácsos játékával kapcsolatban is kapott figyelmeztetéseket. Ebben a játékosoknak egy tű segítségével kellett kivágniuk négy forma egyikét anélkül, hogy az alakzatot eltörnék.

Ez a játék is népszerű a TikTokon, ami félelmeket gerjeszt, mert a gyerekek megégethetik magukat a karamellizált cukorral, ha megkísérlik maguk elkészíteni a mézeskalácsot.

A Central Bedfordshire-i tanács e-mailje szerint „a közelmúltban néhány aggasztó jelentés érkezett arról, hogy gyerekek és fiatalok még akkor is Squid Game-et utánozzák, amikor az iskolában vannak”. A Squid Game-et más platformokon, például a YouTube-on és a TikTokon is nézik. A sorozatban szereplő játékok népszerűségét kihasználva a fejlesztők a Squid Game alapján különböző minijátékokat készítettek más játékplatformokon is – figyelmeztették az oktatási szakemberek a szülőket.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy a gyerekek ne nézzék a Squid Game-et. A műsor felkavaró, sok erőszakos tartalommal.

Más iskolák is hasonló figyelmeztetést küldtek a szülőknek. Gareth Nichols, a lincolni Sir Francis Hill általános iskola igazgatója arról számolt be, hogy „egy kis csoport, körülbelül hatéves tanulók” beszélgettek a sorozatról, és „eljátszották néhány jelenetét”.

Nichols elmondta, hogy ezek után az osztályfőnök „azonnal kapcsolatba lépett a szülőkkel, hogy tájékoztassa őket” – számolt be a BBC.

„Azt is tanácsolta a szülőknek, hogy ellenőrizzék az eszközeik beállításait, mivel a tanulók a szüleik tudta nélkül is hozzáférhetnek, és megnézhetik az adást” – tette hozzá az iskolaigazgató.

Magyar szál a sorozatban

Amint azt megírtuk, a sorozat zenei aláfestését egy magyar zenekar kölcsönözte, sőt a felvételeket is Magyarországon készítették.

A dél-koreai sorozatról kritikát is írtunk, és arról is beszámoltunk, hogy nézettségi, valamint bevételi rekordokat is döntöget. 25 nap alatt több mint 111 millió felhasználó nézte meg (vagy pillantott bele) a nyomasztó és brutális sorozatba. A sikereken felbuzdulva videójáték is készülhet belőle, sőt jöhet a második évad is.

