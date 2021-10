Eddig még senkit nem gyanúsítottak meg Alec Baldwin ügyében, de amennyiben felmerül a bűncselekmény gyanúja, mindenképpen meg fogják tenni – jelentette be Alan Mendoza, Santa Fe megye seriffje és Mary Carmack-Altwies kerületi ügyész.

A Reuters beszámolója szerint a halált okozó fegyver, amely a Rust című westernfilm forgatásán kioltotta Halyna Hutchins operatőr életét és megsebezte Joel Souza rendezőt, jelenleg a hatóságoknál van. Hozzátették, hogy több éles lőszerhez tartozó töltényhüvelyt is találtak a forgatási helyszínen, de ezeket még a ballisztikusok vizsgálják.

Még csak feltételezzük, hogy éles golyó volt a fegyverben, de az, hogy ilyen komoly sérülést okozott, nagyon valószínűvé teszi

– mondta el Mendoza.

A seriff elmondta, hogy Alec Baldwin együttműködik a nyomozókkal.

Tavaly nyáron az érintett fegyvermester, Hannah Gutierrez-Reed a The Old Way című western forgatásán előzetes bejelentés nélkül vitt be lőfegyvereket a forgatásra, és a főszereplőt játszó Nicolas Cage-dzsel is összekülönbözött, mert három napon belül is éles fegyvert sütött el a közelében – mondta el a produkció egyik tagja, Stu Brumbaugh az Associated Gamernek.

Szólj, mielőtt lőnél, épp most lyukasztottad ki a kibaszott dobhártyámat!

– mondta Cage a 24 éves lánynak, mielőtt elhagyta a forgatást.

Brumbaugh elmondta, hogy Gutierrez-Reednek nem volt tapasztalata a fegyvermesteri pozícióban, és sürgette a rendezőt, hogy rúgja ki a nőt a pozícióból.