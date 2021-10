November 9-től mászhatnak fel kötéllel, sisakkal és egyéb védőfelszerelésekkel biztosítva a 13 éven felüliek a 30 Hudson Yards nevű toronyház csúcsára. Az épület üzemeltetői a 390 méter magas felhőkarcoló külső falának egy részét engedik megmászni a bátor jelentkezőknek, ehhez egy 185 dolláros (58 ezer forintos) jegyet kell megvásárolniuk – számolt be az MTI.

Korábban a kilátóteraszról csodálhatták meg a manhattani panorámát az épületről a látogatók. A The Edge névre hallgató, tavaly márciusban megnyitott teraszt a felhőkarcoló 100. emeletén alakították ki, 345 méteres magasságban.

Az üvegfallal körülvett és egy részén üvegpadlójú teraszon 360 fokos kilátás várja a jelentkezőket. Az összesen 90 perces kültéri mászás a teraszról indul, és az épület tetején ér véget.

Még januárban számolt be az Index arról, hogy Lai Chi-wai első parasportolóként mászta meg a 320 méter magas, Nina Tower nevű hongkongi felhőkarcolót. A sportoló a kihívást kerekesszékével együtt csinálta végig. Az MTI most arról is ír, hogy Kínában korlátozzák a felépíthető felhőkarcolók magasságát az indokolatlanul „hivalkodó” méretű toronyházak elszaporodásának érdekében.