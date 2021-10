Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a legnagyobb mértékben Európában nőtt a koronavírus-fertőzöttek és halálesetek száma az elmúlt héten – számolt be az MTI.

Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint az 53 európai országban a fertőzöttek számának növekedése 18 százalékos volt. Az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma immár negyedik egymást követő héten emelkedik a térségben.

Ugyanebben az időszakban a koronavírussal kapcsolatos halálesetek számának növekedése 14 százalékos volt. Ez 1,6 millió új fertőzöttet és több mint 21 ezer új halálesetet jelent – áll a WHO heti járványügyi jelentésében.

A WHO szerint több oka is van az európai növekedésnek, például egyes kelet-európai országok lakosságának alacsony átoltottsága. A fertőzési ráta Ukrajnában, Romániában, Bulgáriában, Moldovában és Grúziában a legmagasabb, közülük némelyikben a 100 ezret is meghaladta az új fertőzöttek száma múlt héten.