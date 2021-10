Szexuális zaklatás áldozata lett Hillary Clinton egykori tanácsadója

Huma Abedin, Hillary Clinton egykori tanácsadója szexuális zaklatással vádolt meg egy amerikai szenátort. A 45 éves nő Both/And: A Life in Many Worlds című könyve jövő héten jelenik meg, amelyből a The Guardian közölt részleteket, többek között azt, hogy amikor Hillary Clinton korábbi first lady, későbbi elnökjelölt 2001 és 2009 között New York szenátora volt, abban az időszakban egy másik szenátor – akit nem nevez meg, sőt még a pártját sem – megpróbálta elcsábítani őt.

Az eset egy washingtoni vacsora után történt, amelyen néhány szenátor vett részt a tanácsadójával, ám Hillary Clinton nem volt ott.

Az egyik szenátorral sétáltam ki, majd az otthona előtt megálltunk, és behívott egy kávéra. Aztán egy pillanat alatt minden megváltozott, miután mondta, hogy helyezzem magam kényelembe a kanapén. Leült a jobb oldalamra, a bal kezével átkarolt, megcsókolt, a nyelvét a számba nyomta, és a kanapéhoz nyomott

– részletezi Huma Abedin, aki a sokkot követően ellökte magától a szenátort, miközben azon járt az agya, hogyan távozhatna anélkül, hogy rossz vége legyen az egésznek.

Néhány napig távol tartotta magát a szenátortól, majd a Capitol Hillen összefutottak, és amikor kérdezte tőle a szenátor, hogy még barátok-e, akkor bólintott. Hillary Clinton ezt követően csatlakozott hozzájuk.

Mintha tudta volna, hogy ki kell mentenie, pedig semmit sem mondtam neki arról az éjszakáról

– vallja Huma Abedin, aki később eltemette magában a történteket, és jó kapcsolatban maradt a szenátorral.

