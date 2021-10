Befagyasztották a gáz és áram árát Romániában

A román parlament öt hónapra befagyasztotta a villamosenergia és a gáz árát, és öt százalékra csökkentette a két energiahordozó áfáját, egyben ideiglenes energiaár-kompenzációt is biztosít a fogyasztóknak − számolt be az MTI. A képviselőház ügydöntő jogkörrel rendelkezett, a törvényt korábban a szenátus is megszavazta, így már csak Klaus Iohannis államelnöknek kell kihirdetnie ahhoz, hogy hatályba lépjen.

A jogszabály rendelkezései öt hónapra szólnak, november 1-jétől 2022. március 31-ig.

A jogszabály szerint a szolgáltatók nem értékesíthetik a fogyasztóknak a villamosenergiát kilowattóránként egy lejnél (73,85 forint) magasabb áron, a földgáz esetében ezer kilowattóra földgáz ára nem haladhatja meg a 250 lejt (körülbelül 18 400 forint). Az árak befagyasztása a lakossági fogyasztók mellett vonatkozik iskolákra, kórházakra, civil szervezetekre és egyházakra is.

A fogyasztók jelentős része energiaár-kompenzációban is részesül, amit az állam fizet a szolgáltatóknak. A villanyáram esetében az állam kilowattóránként 0,29 lejt fizet a szolgáltatónak a fogyasztó helyett, a gáznál is 33 százalékkal csökken a kilowattóra fogyasztói ára az állami kompenzációnak köszönhetően.