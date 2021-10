Ficotól elloptak 50 ezer eurót, amíg Krétán covidos volt

Az egyik felvétel tanúsága szerint Robert Fico, aki az elmúlt időszakban háromszor is betöltötte Szlovákia kormányfői posztját nem csak arról egyeztetett Miroslav Bödör nyitrai oligarchával, és a vizsgálati fogságban lévő Tibor Gašpar exrendőrfőnök fiával, hogyan akar fogást találni a Dušan Kováč ügyében eljáró bírón, hanem arról is, hogy míg Görögországban volt, valaki 50 ezer eurót lopott el tőle a Smer székházában lévő irodájából - írja a Körkép című szlovákiai lap.

Az 57 éves Robert Fico elmondta, hogy egy nappal azután, hogy megérkezett Kréta szigetére nyaralni, el kezdett fájni a mellkasa, nem sokkal később pedig reggeli közben összesett. Elmondása szerint egy német orvos sietett a segítségére, aki úgy vélte infarktusa van a szociáldemokrata politikusnak. Gyorsan kórházba vitték, ahol kiderült: koronavírus fertőzte meg, ami a meleg idő és az alacsony vérnyomás miatt ájulást idézett elő nála. Egy pozsonyi orvostanhallgató vette őt fel a kórházban, aki felismerte őt, és jelentette. A kiérkezett rendőrök figyelmeztették, hogy maradjon a COVID-osztályon, de ő ennek csak estig tett eleget, és saját felelősségre távozott. Állítása szerint még 14 napnyi karantént kellett volna tartania a fertőzés miatt.

11 napig voltam bezárva egy klimatizált helységbe, onnan néztem a tengert, nem akartak kiengedni, amíg nem volt negatív PCR-tesztem

- mondta és hozzátette: mivel PCR-tesztre Görögországban akár két hónapot is várni kell, ezért titokban hazautazott Szlovákiába. Azt is elmondta, hogy 11 napos karanténideje alatt végig rendőrök figyelték, hogy betartja-e a rendelkezéseket, az orvos pedig naponta látogatta, de mindig más időpontban.

Kint 47 fok volt. Krétán voltunk, b@szki… és minden órában SMS-ek jöttek, hogy evakuálhatnak minket a tűzvész miatt. Pocsék szabadság volt. Több tesztet is végeztettem, mind negatív lett azóta, de még mindig érzem a COVID hatását. Nem edzek, egyébként minden nap szoktam edzeni, mint az őrült, de most nem bírom. Egyetlen dolog zavar, nem győzöm fújni az orromat. Egyébként nincs lázam se, minden rendben van

- mondta a volt kormányfő. Azt is hozzátette, hogy nem oltatta be magát, de mindig van nála antibiotikum és invermektin.



A szlovákiai lap emlékeztet: ahhoz képest, hogy Fico nemegyszer a gyógyszergyárak hisztériakeltésének titulálta a járványt, elég elővigyázatos, ráadásul nem tagadja a poszt-COVID-szindróma létezését sem.



A felvételen ezután arról beszél, hogy míg Kréta szigetén volt karanténban, a Smer főrévi székházában lévő irodáját kirabolták, és elloptak tőle 50 ezer eurót és több aranyérmét. Kijelentette azt is, hogy semmi komoly dokumentumot nem tart az irodájában. Azt is elmondta, van ugyan kamerája a bejárati ajtójával szemben, de általában ki van kapcsolva a látogatói miatt. A rablást a rendőrségnek nem jelentette.

Kinek jelenthetném és mit? Mit segítene? Kinek fogom megmagyarázni, hogy 50 ezer eurót tartottam az irodámban?

Fico hozzátette: szerinte a rablás csak álca volt, és a betörők valójában valami mást kerestek az irodájában.

A felvételen elhangzottakra már több politikus is reagált. Igor Matovič (OĽANO) pénzügyminiszter szerint "Robert Fico minden választójának hiányozna 50 ezer euró, mert tisztességesen megdolgoznak érte. De Robert Fico egy korrupt tolvaj, így világos, hogy neki nem hiányzott, mert nyilvánvalóan lopott pénzről volt szó” . Lucia Ďuriš Nicholsonová EP-képviselő pedig a főügyészségen tett feljelentést Fico irodájának kifosztása ügyében, így a hatóságok vizsgálódhatnak.

