A násznéppel együtt lagzizott egy medve

Mexikóban levideóztak egy medvét, aki csatlakozott egy esküvői lagzihoz.

Az állat megérezte az ételszagot és csatlakozott a násznéphez.

Ők viszont úgy tettek, mintha ott sem lenne és folytatták az étkezést.

Mint utóbb kiderült, ezt azért tették, mert nem akartál hergelni, megijeszteni az állatot. A medve körbenézett az asztalokon, aztán végül távozott a helységből, amiben az is közrejátszott, hogy a pincérek megpróbálták némi zajt csapva elijeszteni őt.

A medve távozása után a személyzet egy barikádot emelt a bejárathoz, hogy az állat ne térhessen vissza.

