Amerika segélyt küld az afgánoknak, de nem a táliboknak

A tájékoztatás szerint ezzel a dél-ázsiai országnak és a térség országaiban tartózkodó afgán menekülteknek szánt segélyek összegét az idei évben 474 millió dollárra (149 milliárd forint) emelik.

Az amerikai nemzetbiztonsági tanács egyben hangsúlyozta, hogy

a támogatást az Afganisztánban hatalomra került radikális iszlamista tálibok megkerülésével, humanitárius szervezeteken keresztül juttatják el a rászorulókhoz.

David Beasley, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) igazgatója hétfőn hívta fel a figyelmet arra, hogy afgánok milliói, köztük gyerekek fognak éhen halni, ha nem sikerül visszarántani Afganisztánt az összeomlás széléről. Beasley rámutatott: a 39 milliós Afganisztán lakosságának mára több mint felét, 22,8 millió embert fenyeget az éhínség.

Afganisztánban a tálib lázadók augusztusban harc nélkül elfoglalták Kabult, és átvették a hatalmat a Nyugat által támogatott kormánytól. Ezt követően a nemzetközi adományok elapadtak, és a megszokottnál jobban előtérbe került az afgán gazdaság segélyfüggősége. Emellett Afganisztán külföldi vagyonát is befagyasztották, miután a nemzetközi közösség egyelőre nem tudja eldönteni, hányadán áll az új tálib kormánnyal.

Az élelmezési helyzetet tovább súlyosbítja a tartós aszály, a közszolgáltatások összeomlása, a gazdasági válság és a növekvő élelmiszerárak.

A 20 éves afganisztáni háború idén augusztus 30-án fejeződött be, amikor a NATO – élén az Egyesült Államokkal – kivonult a megszállt Afganisztánból. A szövetségesek a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után avatkoztak be az afganisztáni polgárháborúba, és döntötték meg az iszlám radikális tálibok által fenntartott rendszert. Magyar katonák – az MH Tartományi Újjáépítési Csoport néven – szinte a kezdetektől részt vettek a NATO-hadműveletekben. Először csak egy orvosi kontingens, majd 2003 óta egy lövészszázad is kiutazott Afganisztánba. Munkájuk főleg járőrözésből, kísérési és szociális feladatokból állt.