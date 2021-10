Távirányítású siklóernyőt vetettek be a csempészek a magyar-ukrán határon

Távirányítású motoros siklóernyőt használtak csempészetre a magyar-ukrán határon – írja a Kárpáthír.

Miután az ukrán határőrök észlelték a szerkezet által kibocsátott zajt, elkezdték keresni a leszállóhelyét. Megtalálták a magára hagyott gépet, melyben a pilóta számára nem volt hely kialakítva. A közelben találtak egy gépkocsit, a légijármű szállítására alkalmas utánfutóval, illetve a szerkezet távvezérlőjével.

A határőrök drónt is bevetettek, és azonosítottak is két menekülő férfit, de a csempészeket és a csempészárut nem találták meg. Mivel a gép alkalmas csempészáru szállítására és minden bizonnyal arra is használták, a hatóság a szállítójárművel együtt lefoglalta és Munkácsra szállította.