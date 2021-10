Ferenc pápa radikális lépéseket kért a glasgow-i klímacsúcs alkalmából

Hatékony intézkedéseket kért a jövő heti glasgow-i klímacsúcs résztvevőitől pénteken elhangzott üzenetében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint az éghajlatváltozás okozta válság ellen radikális döntésekre is szükség lehet.

A pápa a BBC négyes csatornájának pénteki hírműsorában közvetített, előre rögzített felhívásában hangsúlyozta, a skóciai Glasgowban hétfőn kezdődő, 26. alkalommal összehívott éves ENSZ-rendezvényen (Conference of the Parties, COP26) a világ sorsa iránti közös felelősségvállalás megújítására van szükség, tekintettel a klímaváltozás és „a közös otthonunk leépülése” jelentette példátlan fenyegetésre.

Ferenc pápa szerint a klímaváltozás és a koronavírus-járvány megmutatta, hogy az emberiség mennyire sérülékeny, emellett számos kétséget, aggályt vetett fel a gazdasági rendszerekkel, az egyes társadalmak megszerveződésének módjával kapcsolatban – írja az MTI.

Elvesztettük biztonságérzetünket, megtapasztaltuk, milyen érzés az életünk feletti ellenőrzés elvesztése

– fogalmazott az egyházfő. Szerinte az egymáshoz szorosan kötődő egészségügyi, környezeti, élelmiszerellátási, gazdasági, szociális, humanitárius és etikai válságok sora eltépheti a társadalmakat összetartó kötelékeket.

Minden válság idején képzelőerőre, tervek készítésének és e tervek gyors megvalósításának képességére van szükség, valamint olyan, esetenként akár radikális döntésekre, amelyek meghozatala nem mindig könnyű. A mostanihoz hasonló nehézségek ugyanakkor mindig teremtenek olyan lehetőségeket is, amelyeket nem szabad elszalasztani. E válságokra lehet elszigetelődéssel, protekcionizmussal, mások kizsákmányolásával is válaszolni, de meg lehet látni bennük a tényleges változás esélyét is – mondta a BBC-nek üzenetében az egyházfő.

Hangsúlyozta, kizárólag az utóbbi lehetőség kínál utat az emberiségnek a fényesebb jövő felé, de ehhez szükség van az igazságérzetre alapozódó szolidaritásra is. Ferenc pápa szerint ez hatalmas kulturális kihívás, mivel azt jelenti, hogy elsőbbséget kell adni a közjónak, és olyan új látásmódot tesz szükségessé, amelyben most és a jövőben is a minden egyes emberi lényt megillető méltóság vezérli az emberek gondolkodásmódját és cselekedeteit.

A pápa kijelentette, a mostani válságokból levonható legfontosabb tanulság az, hogy az emberiségnek ezentúl együtt kell építkeznie és nem szabad határok, sorompók, politikai falak mögé rejtőznie. Mint fogalmazott, néhány napja egy tudományos rendezvényen mély benyomást tett rá az egyik tudós kijelentése, amely szerint ha az emberiség a jelenlegi úton halad tovább, akkor ötven éven belül a tudós unokája lakhatatlan világban fog élni.

Nem szabad megengednünk, hogy ez megtörténjen, létfontosságú, hogy mindannyian elkötelezzük magunkat a sürgős irányváltás mellett

– fogalmazott a katolikus egyházfő.