Greta Thunberg szerint nyomást kell gyakorolni a politikusokra

A BBC-nek adott interjút Greta Thunberg, aki jelenleg Londonban tartózkodik. A svéd klímaaktivista egy olyan tiltakozáson fog felszólalni, amelyen a résztvevők a fosszilis tüzelőanyag-projektek finanszírozásának felfüggesztését követelik a pénzintézetektől.

Vasárnap kezdődik az ENSZ COP26 klímacsúcsa a skóciai Glasgow városában. Thunberg ezzel kapcsolatban megjegyezte: ha a csúcson továbbra is „nyomást gyakorolnak” a politikusokra, lehetséges a változás.

A klímaaktivista elmondta: „hivatalosan” nem kérték a szervezők, hogy szólaljon fel az eseményen. A londoni tüntetés ugyanakkor része annak a sorozatnak, amelyet pénteken tartanak a világ több pénzügyi központjában, így New Yorkban, San Franciscóban és Nairobiban.

A COP26 konferencián több mint 200 ország ismerteti majd az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2030-ig történő csökkentésével kapcsolatos terveit.

A klímaváltozás és környezetvédelem a fő témák között szerepel a G20-csoport római találkozóján is, amely előtt Joe Biden amerikai elnök felkereste Ferenc pápát a Vatikánban. Beszélgetésükben érintették a világjárvány, a migráció és a szegénység elleni küzdelmet is – számolt be az MTI.

A Vatikán összefoglalója szerint a beszélgetésen szóba került a Föld védelme és gondozása mellett a közös elkötelezettség is.