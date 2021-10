Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az utóbbi hónapokban számos alkalommal szólította fel a nyugati országokat arra, hogy a készleten lévő, fel nem használt vakcinákat adják át elmaradott országoknak. Most Afrikába lassacskán már érkeznek is a vakcinák,

csakhogy fecskendőből nincs elég.

Az UNICEF és a WHO afrikai szervezete úgy becsüli, hogy körülbelül 2,2 milliárd egyszer használatos fecskendőre lenne szükség Afrikában.

A jövő év elején a koronavírus elleni vakcinák elkezdenek majd özönleni Afrikába, de a fecskendők hiánya megbéníthatja az oltási kampányt

– mondta Matshidiso Moeti, a WHO afrikai regionális igazgatója, aki szerint „drasztikus lépéseket” kell tenni hamarosan annak érdekében, hogy növeljék a fecskendőgyártást.

A WHO célként tűzte ki, hogy év végéig az afrikai országokban oltsák be a lakosság legalább 40 százalékát, de a fentiek fényében valószínűtlennek tűnik, hogy ezt a célt –néhány relatíve kisebb méretű államot leszámítva – el tudnák érni Afrikában.