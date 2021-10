Romániában a Valea Călugăreascăi oltóponton olyan magánszemélyek is kaptak oltási igazolványt, akik fel sem keresték az említett egészségügyi egységet – adta hírül foter.ro. A rendőrség egy ideje már figyeli az igazolványokkal üzletelő asszisztenseket, végül lecsekkolták az „oltottak” telefonján a helymeghatározási adatokat, és kiderült, az igazolványon szereplő dátumon egyesek a város közelében sem jártak, de olyan is akadt, aki nem is tartózkodott az országban az igazolvány kiállításakor.

Az ügy egyik vádlottja egy rendőrnő, aki a megyei útlevélirodában dolgozik.



Romániában a térségben az egyik legsúlyosabb jelenleg a járványhelyzet. A koronavírus negyedik hulláma az átlagosan 29 százalékos átoltottságú Romániát drámaian érintette: az eszközhiány és az egészségügy túlterheltsége miatt Magyarország például a napokban 40 lélegeztetőgépet, továbbá 1650, noninvazív lélegeztetéshez szükséges maszkot, valamint 3000 doboz favipiravirt küldött 40 romániai kórházba.