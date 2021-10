Azért is nőhet a koronavírus-fertőzöttek száma most Magyarországon, mert a korábban megkapott két oltás már nem nyújt elég védelmet. Ezt Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja mondta az M1 csatornán. Az immunológus hangsúlyozta, ezért javasolják a szakemberek, hogy 4-6 hónap után mindenki adassa be a harmadik oltást. A szakértő rendkívül jó döntésnek nevezte, hogy Magyarországon Európában elsőként még a nyáron bevezették a harmadik oltás felvételének lehetőségét.

