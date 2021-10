Kőkemény trollkodást hozhat Trump ellen-Facebookja

A Truth Social pénzt hozhat Trump konyhájára, a volt elnök bírálói azonban már most aggódnak a közösségi platform tartalma miatt. Az új alkalmazás – amely a Trump Media első terméke – a tervek szerint novemberben lesz elérhető az Apple-nél, majd jövőre pedig az egész világon.

A Trump Media a Nasdaqon jegyzett Digital World Acquisition Grouppal egyesülve tőzsdén jegyzett céggé fog átalakulni abban a zűrzavaros időszakban, amikor a Trump Organization több ága ellen büntetőeljárást indítottak – jelentette az amerikai ABC News. A westchesteri ügyészség a volt elnök helyi golfpályájának kétes pénzügyeit vizsgálja (amit Trump boszorkányüldözésnek nevez); júliusban a manhattani ügyészség adócsalással vádolta meg a Trump Organizationt és pénzügyi vezetőjét, Allen Weisselberget; Letitia James New York-i főügyész pedig párhuzamos vizsgálatot folytat Trump üzleti ügyleteivel kapcsolatban.

A jövő év elején tetemes banki törlesztései is esedékessé válnak.

Tavaly óta Trump cége a becslések szerint 340 millió dollárral tartozik a frankfurti székhelyű Deutsche Banknak – az amerikai kormányzati etikai hivatalhoz 2020 júliusában benyújtott beadványok szerint.

A Trump Organization közben állítólag „előrehaladott tárgyalásokat” folytat a washingtoni Trump International Hotel eladásáról, amely a nemrégiben nyilvánosságra hozott szövetségi dokumentumok szerint 71 millió dolláros veszteséget könyvelt el, amíg Trump hivatalban volt.

A Digital World Acquisition Group egy speciális akvizíciós társaság, amelyet általában egy nagy összegű készpénzzel rendelkező, befektetési lehetőséget kereső befektetői csoport alapít. Ezek lényegében olyan fedőcégek, amelyeket azért hoznak létre, hogy megkönnyítsék a tőzsdét, például a Nasdaqot megcélzó vállalatokkal való egyesülést. Ha a fúzió létrejön, Trump cége hozzáférhet a Digital World Acquisition által felvett közel háromszázmillió dollárnyi készpénzhez. Október vége felé a Digital World Acquisition részvényei több mint 180 százalékot ugrottak a Nasdaq kereskedésében, mielőtt forgalmazásukat volatilitás miatt leállították. Azt megelőzően a részvények értéke több mint 350 százalékkal emelkedett, miután bejelentették a Trump Mediával történő egyesülést.

Trumpot kitiltották a fontos médiaplatformokról

Trump számára nem idegen, hogy nevét az üzleti életben is kamatoztassa. Szerepelt a The Apprentice című sikeres sorozatban, és feltűnt több, mára már megszűnt vállalkozásban, például a Trump Universityben, a Trump Steaksben és a Trump Vodkában.

„Ő egy marketinges, aki mindig keresi a pénzszerzés lehetőségeit – mondta David Richard. – Pénzzé teheti a követőit is, és szerintem pontosan ezt teszi” – tette hozzá a közösségi média szakértője, az Emerson College professzora.

Trumpot a január 6-i, az amerikai Capitolium elleni ostrom után kitiltották a legtöbb nagy közösségimédia-platformról, köztük a Twitterről és a Facebookról, arra való hivatkozással, hogy további erőszakra buzdíthat.

Ugyanakkor Trump régóta a Twittert és a közösségi médiát tartja 2016-os elnökválasztási győzelme zálogának. Saját közösségi platformjának elindításával a volt elnök azt reméli, hogy visszaszerezheti népes követői táborát, miközben a 2022-es félidős választásokra kacsingat, és fontolgatja újraindulását a 2024-es elnökválasztáson.

A Truth Social révén Trump a jobboldali közösségi média alternatíváinak már amúgy is zsúfolt piacára próbál betörni, amelyek a felhasználóknak a „szabad véleménynyilvánítás” terét ígérik. Ezek közé tartozik a Parler, a Gab, sőt még az a Gettr is, amelyet a volt elnök régi híve, Jason Miller indított néhány hónapja.

Trump azt mondta: azért hozta létre a Truth Socialt, hogy „szembeszálljon a Big Tech zsarnokságával”. A volt elnököt azonban – aki a 2020-as választásokkal kapcsolatos valótlanságok terjesztésére használta a közösségi médiát – élesen bírálja a közösségi média néhány szakértője, akik szerint a Truth Social valószínűleg a dezinformáció bástyája lesz, amely csak „Trump igazságát” terjeszti.

Saját igazsága

„A Truth Social az amerikai »Nagy ernyő« közösségimédia-platformja, amely nyílt, szabad, őszinte és globális beszélgetésre ösztönöz, politikai ideológiák megkülönböztetése nélkül” – így hirdeti magát a platform saját honlapján.

„Donald Trump kampánya és márkája mindig is arról szólt, hogy olyan igazságot kreáljon, amely előnyös számára – emlékeztet Richard. – A Trump-algoritmusban az ellenzék és az ellenvélemények nem fognak megjelenni. Trump mindig az első helyen fog szerepelni. Nem számít, hogy milyen információra vágysz, mindig azt fogod kapni, amit Trump mond.”

A Truth Social nem fog elég nagyra nőni ahhoz, hogy felváltsa a vezető közösségimédia-platformokat, köztük a Twittert. valószínűleg azonban a szélsőségesek menhelyévé válik, akik „valami célzottabb és szándékosan erőszakos felületté alakíthatják” – véli Alexander Reid Ross, az amerikai szélsőjobb elemzője.

„Sok ilyen oldallal kapcsolatban az a helyzet, hogy mivel kizárólag a frusztráció és a düh hangoztatására épülnek, az elköteleződés eléggé korlátozott” – mondta Ross. Nyilvánvaló, hogy maga az elnevezés, a Truth Social is egyfajta kemény trollkodás, amit a Trump-tábortól már megszokhattunk – magyarázta.

Szakértők szerint a Truth Social hasonlóan végződhet, mint Trump előző online vállalkozása. Az év elején Trump alig egy hónapos működés után bezárta a From the Desk of Donald J. Trump (Donald J. Trump hivatalából) nevű weboldalt, amelyen nyilatkozatait tette közzé, miután kitiltották a Facebookról és a Twitterről.

„Trumpnak nincs túl jó tapasztalata az online platformok elindításában az elnöksége utáni időszakban – idézte fel Vivian Schiller, az Aspen Institute nonprofit szervezet ügyvezető igazgatója. – A legutóbbi próbálkozása, amelyet platformnak nevezett, voltaképpen egy blog volt, amely néhány hét után kifulladt.”

Másrészt azonban Richard szerint „Trump tudja, hogyan kell vitát gerjeszteni, és tudja, hogyan kell olyan dolgokat mondani, amelyek felbosszantják az embereket”, ami szerinte megkönnyíti majd platformja számára, hogy előfizetőket vonzzon.

(Borítókép: Donald Trump 2020. június 18-án. Fotó: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images)