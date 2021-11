Kína felszámolná a járványt a téli olimpiáig

Az ott élők csak vészhelyzetben hagyhatják el otthonaikat. Az intézkedés célja a fertőzés kordában tartása, holott csak néhány tucatnyi fertőzöttet azonosítottak.

Peking – emlékeztetőül – szigorú határellenőrzéseket vezetett be, miután 2019 végén először észlelték a koronavírust Kínában. Ezzel lassították a megbetegedés terjedését, ugyanakkor lehetővé tették a gazdaság fellendülését.

A mostaniakra azért került sor, mert az országban 29 új fertőzöttet azonosítottak, köztük hatot Lancsouban, az ország északnyugati részén fekvő Kanszu tartomány fővárosában.

Az új hullámot a vírus rendkívül fertőző delta-változata okozza, amely az eltelt tíz napban 198 embert fertőzött meg, harminckilencet közülük Lancsouban.

A városban élőknek otthon kell maradniuk – tudatták a hatóságok közleményükben. A lakosok közlekedését szigorúan ellenőrzik: legfeljebb létszükségleti dolgokat vásárolhatnak vagy orvosi kezelésre járhatnak.

